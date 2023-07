KIM: A nemzetközi felsőoktatási mobilitási programok zavartalanul folytatódnak tovább

Hankó Balázs felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkár online konferencia keretében tájékoztatta a Magyar Rektori Konferencia elnökségét a jelenleg futó Erasmus+ felsőoktatási mobilitási programokról, valamint a 2024. június 30-át követő időszakra vonatkozó, a Tempus Közalapítvány Kuratórium által hozott bírálatokról – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kedden az MTI-vel.

A kormány elkötelezett a magyar egyetemisták és kutatók védelmében, és nem érheti hátrány őket az Európai Bizottság jogszerűtlen döntései miatt – mondta Hankó Balázs.

Az online találkozón az államtitkár arról tájékoztatta az egyetemek rektorait, hogy 2024. június 30-ig valamennyi egyetem, így a modellt váltott intézmények diákjai és oktatói számára is folyamatosan biztosított a nemzetközi együttműködésekben való részvétel. Ezt a célt szolgálja a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által 2023. július 13-án hozott döntés, adott egyetemek nemzetköziesítési kereteinek, pénzügyi erőforrásainak megemeléséről.

Hankó Balázs kiemelte, hogy a meglévő mobilitási keretek, valamint pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak ahhoz, hogy az egyetemi igények jövő év június 30-ig teljeskörűen megvalósuljanak. Ehhez kapcsolódóan a kuratórium a kiegészítő igényeket folyamatosan elbírálja és biztosítja az egyetemek részére.

Hangsúlyozta, hogy tovább kívánják növelni a résztvevők számát, hiszen míg 2019-ben nyolcezer, 2022-ben már tízezer hallgató és oktató vett részt nemzetköziesítési programokban. A cél, hogy 2030-ra a mobilitási programokban évente résztvevők száma emelkedjen 20 ezer főre.

Hankó Balázs a tájékoztatás során elmondta, hogy a kuratórium részéről döntés született 2024. június 30-át követő időszakra vonatkozó pályázatairól is. Az ülés során értékelésre kerültek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek pályázatai is, melyekkel az Európai Tanács tavaly év végi határozata szerint a Tempus Közalapítvány jelenleg nem tehet jogi kötelezettségvállalást.

Mivel a tanács határozata átmeneti jellegű és az Európai Bizottság további tájékoztatásáig van érvényben, a kuratórium az értékelést követően feltételes támogató döntést hozott az Erasmus+ hallgatói és munkatársi mobilitások pályázattípusban. A feltételes támogatói döntés azt jelenti, hogy bármelyik pályázóval akkor történhet meg a támogatási szerződés aláírása, ha erre az Európai Bizottság 2023. november 23-ig engedélyt ad a Tempus Közalapítványnak. A végrehajtási határozatban nem érintett felsőoktatási intézmények részére a döntést követően megkezdődött a támogatói szerződések előkészítése – közölték.

A nemzetközi felsőoktatási mobilitási programok tehát zavartalanul folytatódnak tovább minden egyetem számára. A magyar kormány nem hagyja, hogy Brüsszel versenyhátrányt okozzon a magyar kutatóknak, diákoknak, és biztosítja a jövőben is a szükséges forrásokat a programokhoz, legyen szó Erasmusról, Horizontról, vagy a COST (European Cooperation in Science and Technology – Európai Együttműködés a Tudományos és Műszaki Kutatások Területén) programról – olvasható a közleményben.

