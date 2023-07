Ismét látható Debrecenben a Föld legnagyobb rágcsálója

Ismét látható a debreceni állatkertben a Föld legnagyobb rágcsálója, a kapibara – közölte az intézmény vezetője kedden az MTI-vel.

Nagy Gergely Sándor emlékeztetett rá, hogy miután elöregedett és elpusztult az állatkert korábbi kapibara állománya, júliusban a németországi Hodenhagen állatkertjéből érkezett egy tavaly februári születésű fiatal hím kapibara a Nagyerdőbe.

A jövevényt már megtekinthetik a látogatók a dél-amerikai tapírcsalád és a nagy marák társaságában

– fűzte hozzá megjegyezve: hamarosan nőstények is érkeznek hozzá, mivel az a céljuk, hogy a közönségkedvenc faj ismét sikeresen szaporodhasson a Nagyerdő fái alatt.

A Dél-Amerika nagy részének folyói, tavai és mocsarai környékén őshonos kapibara, más néven vízidisznó (Hydrochoerus hydrochaeris) a legnagyobb termetű ma élő rágcsálófaj, amelynek kifejlett egyedei akár 50-60 kilogrammot is nyomhatnak.

Mint arról a neve is árulkodik, előszeretettel és ügyesen úszik – lábujjai között úszóhártya is található –, a rá leselkedő ragadozók elől is a víz alá merülve bújik el – magyarázta a szakember jelezve, hogy táplálékát főként vízinövények alkotják, de alkalomadtán a termesztett haszonnövényeket is megdézsmálja.

Élőhelyének szűkülése és az ember-állat konfliktusok következtében a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján.

A kapibarák híresek arról, hogy nemcsak fajtársaik, hanem számos más állat, akár majmok, madarak vagy nagyobb hüllők közelségét is megtűrik, ennek nyomán pedig nagy népszerűségnek örvendenek az állatkertlátogatók körében és az internetes kultúrában – mondta Nagy Gergely Sándor.