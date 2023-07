A víz hűsít, de nem válogat – többen fulladtak tavakba, folyóba a kánikula napjaiban

Éppen csak hogy túl vagyunk a július közepén, de már többen életüket veszítették a hazai vizekben. Hétfőn egy vízibicikli után úszó fulladt a Balatonba, kedden Tarcal közelében bányatóba fulladt egy 40 év körüli férfi, vasárnap Tiszafüreden pedig részegen ugrott egy 27 éves férfi a vízbe, őt sem lehetett már megmenteni. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni a megelőzés fontosságát.

Zárás után fulladt vízbe egy 27 éves férfi vasárnap este a tiszafüredi szabadstrandon, amikor ittas állapotban ugrott a vízbe.

„Figyelmeztetve lettek itt a délután folyamán az ittas állapot miatt. És akkor el is hagyták a strand területét a srácok, de a zárás utáni órákban sajnos visszajöttek, és ebből is következett be a tragédia” – mondta Szarvas Máté úszómester. A férfi pillanatok alatt megfulladt, az életét már nem sikerült megmenteni. A szabadstrand üzemeltetője szerint

hiába vannak korszerű életmentő eszközeik, ilyen esetben magára van utalva a szabályszegő.

„Vízimentő személyzet, mentőcsónak állt rendelkezésre, de ez egy olyan esemény volt, amire igazából nem lehet felkészülni, és másodpercek alatt megtörtént. Semmit sem csinálnánk másképpen, ennél több személyzetet nem lehet biztosítani, és nincs is rá talán szükség, mert ez egy nagyon szélsőséges, egyedi baleset volt” – mondta Lendvai Imre, a Tisza-Víz Kft. ügyvezetője.

Sokan vízibicikliznek a balatongyöröki strandon. Így tett múlt szombaton egy család is. Az édesapa és nyolcéves fia a vízbe ugrott, a szél pedig elsodorta a vízibiciklit, amin egy négyéves kislány maradt. Kiáltozni kezdett, erre az édesapja utánaúszott, de már nem érte utol. A kislány elmerült. Próbálták megmenteni, de annyira elgyengült, hogy már nem tudta elkapni a felé nyújtott evezőlapátot.

„Oda kéne figyelni arra, hogy nem megyünk megfelelő úszástudás nélkül a mély vízbe, lehetőleg ne ússzunk ki a bójasoron túlra, és figyelni kéne a szélre is” – mondta Németh István községgazda.

A gyékényesi bányató népszerű hely, pedig 2018-ban egy 48 éves nő, 2020-ban pedig egy 78 éves holland férfi életét követelte.

Múlt szombaton pedig egy mindössze 20 éves fiatal fulladt a bányatóba. A fiút hamar megtalálták, de már nem tudták megmenteni.

Fürödni tilos! Áll a tarcali bányató melletti kövön. Egy 41 éves férfi szerda este a tiltás ellenére mégis a vízbe ment. A katasztrófavédelem munkatársai és a Spider mentőcsoport a férfit a tó fenekén találta holtan. Az eset kapcsán hangsúlyozták, hogy a tiltásokat nem véletlenül hozták.

Bár a halálozási statisztika egyre jobb, minden évben történik tragédia a Balatonban is. Tavaly 11-en, idén pedig már öten fulladtak a tóba.

A szakemberek óvatosságot kérnek.

„Ugorhatunk akár egy fejest is vagy bármit, amit szeretnénk, csak nagyon fontos, hogy mindig vizsgáljuk meg azt a vízterületet, ahová bemegyünk. Ne legyen semmi az alján, kellően mély legyen, és bármi egyéb óvintézkedést meg lehet tenni, és ezek a tragédiák elkerülhetők” – mondta Czene-Polgár Donát vízimentő.

A vízmentők szerint a biztos úszástudás önmagában semmit sem jelent. Nyílt vízen ugyanis a jó úszót is érheti váratlan helyzet, ezért mindenkit arra kérnek, tartsa be az előírásokat.

A kiemelt kép illusztráció; a képen: fürdőzők a Balatonban a keszthelyi városi strandon, 2022. augusztus 5-én. (Fotó: MTI/Varga György)