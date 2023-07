Záporokra és zivatarokra is számíthatunk délután

Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Délután záporok, zivatarok előfordulhatnak főként az északi, északkeleti részeken, melyekhez viharos széllökés, felhőszakadás is társulhat.

Időjárási helyzet Európában:

Északnyugat-Európa időjárását továbbra is a napok óta ott örvénylő ciklon alakítja. Ennek következtében Nagy-Britannia és Skandinávia nagy részéről jelentenek esőt, záporesőt, zivatart is. Ugyanakkor a kontinens többi táján anticiklon hatására nyugodt, száraz, napos idő a jellemző.

Európa legmelegebb területe továbbra is a Földközi-tenger partvidéke, valamint az említett ciklon hidegfrontjának előterében lévő térség.

Hazánkat a következő napokban súrolja ezen hidegfront, ami ma főként az ország északi felén okoz záporokat, zivatarokat, holnapra pedig már valamennyire mérsékli a hőséget.

Várható időjárás kedd éjfélig:

Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Délután záporok, zivatarok előfordulhatnak főként az északi, északkeleti részeken, melyekhez viharos széllökés, felhőszakadás is társulhat. Kisebb eséllyel és számban másutt is kialakulhatnak ilyen csapadékgócok. Ezek estére lecsengnek, és nagyrészt kiderül az ég, de az éjjel második felétől a Dunántúl nyugati, délnyugati részére felhő sodródhat be. Utóbbival együtt záporok, zivatarok érkezhetnek e tájakra.

Kedden szintén napos időben lesz részünk fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék az ország nagy részén nem valószínű. Hétfőn és kedden napközben több helyen megélénkül az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 18 és 23 fok között alakul, ennél pár fokkal hidegebb az Északi-középhegység völgyeiben lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 30 és 35 fok között várható.

A kiemelt képünk illusztráció. Zivatarfelhők az M7-es autópálya felett Nagykanizsánál 2014. július 9-én. Fotó: MTI/Varga György)