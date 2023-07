PTE: A nagy melegben fontos a sópótlás

Hőség idején a fokozott verejtékezés életveszélyes állapotot okozó nátriumveszteséggel jár, ezért érdemes a szokásosnál több sót fogyasztani a nyáron – közölte a Pécsi Tudományegyetem (PTE) hétfőn.

A baranyai felsőoktatási intézmény azt írta: az elmúlt időszakban több beteg került életveszélyes állapotban a pécsi klinikára alacsony nátriumszint miatt.

A fokozott sófogyasztáson kívül más módja nincs annak, hogy a nátriumveszteséget pótoljuk – idézték a közleményben Wittmann Istvánt, a PTE Klinikai Központ Nephrológiai, Diabetológiai Centrumának vezetőjét, aki kifejtette: általános rosszullét, alacsony vérnyomás, gyengeség, kedvetlenség jelezheti, hogy a szervezetben nátriumhiány alakult ki.

Megelőzésként a szokásosnál bővebben érdemes sózni az ételeket nyaranta – mutatott rá a szakember.

Wittmann István felhívta a figyelmet arra is, hogy mindig az adott hőmérséklethez kell igazítani a sófogyasztást: ősztől tavaszig továbbra is az az optimális, ha nagyon kevés sót viszünk be a szervezetünkbe.

Kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: Shutterstock)