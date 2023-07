Minden korábbinál bővebb programkínálattal rendezik az idei Tusványost

Minden korábbinál bővebb programkínálattal, „A béke ideje” mottóval kedden kezdődik az erdélyi Tusnádfürdőn a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor vasárnap hajnalig tartó rendezvénysorozata.

A szervezők – a magyarországi Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) – több mint ötszáz közéleti és szórakoztató programmal várják az érdeklődőket a „Tusványosra”. A programok megszervezésében csaknem hetven partnerszervezet is részt vesz. Idén harminc rendezvényhelyszínt alakítottak ki az Olt folyó jobb partján található kempingben és a sportpályán.

A szervező csapat számára teljesen természetes volt a háború kitörése után, hogy a következő Tusványos számára a békére törekvést jelző mottót kell választani, amely azt üzeni, hogy a béke csak tárgyalás útján érhető el, és bármilyen hosszú is legyen az ahhoz vezető út, azon végig kell menni – magyarázta az MTI-nek Sándor Krisztina politikai programfelelős, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke.

Mint kifejtette: továbbra is nagy kérdés, hogyan befolyásolja a háború a kelet-közép-európai térség jövőjét, nem kevésbé fontosak a társadalmi hatások, hogyan kezelik az emberek az új helyzetet, milyen félelmeket szül, milyen életmódbeli változások várhatók.

Lesznek olyan panelbeszélgetések is, amelyek arra keresik a választ, mennyire szűkíti a kisebbségi jogérvényesítés politikai mozgásterét a háború, más sátrakban a konfliktus gazdasági hatásait vizsgálják.

Sándor Krisztina rámutatott: Tusványosnak van egy bejáratott vitakultúrája. Különböző nézőpontot képviselő politikai szereplőket, elemzőket sikerült egy asztalhoz ültetnie, ez a közelmúltban főleg a magyar-magyar viszonyrendszerben nyilvánult meg, de korábban a magyar-román párbeszéd volt erősebb. „A béke ideje” mottó így nemcsak a háborút ellentételező fogalomként értendő, hanem azt is jelzi, hogy a táborban lehetőség van a nézetek ütköztetésére, érdemi párbeszédre – tette hozzá.

A programfelelős kiemelte:

a szabadegyetemnek van néhány „sarokpontja”. Idén sem marad el a Kárpát-medencében működő magyar érdekvédelmi szervezetek vezetőinek péntek délelőtti nemzetpolitikai kerekasztala, szombaton pedig Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László, az EMNT elnöke tart előadást a Petőfi-színpadon. „A béke ideje” címmel tartandó fórumon pedig a szabadegyetem egyik alapítója, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke lesz a moderátor.

Az idei Tusványos másik két kiemelt témaköre a nemzetpolitika, amelynek nagyon sok vetülete van jelen a szabadegyetem fórumain, valamint a gazdaság, amelynél idén is az energiaválság, az energiabiztonság lesz a leghangsúlyosabb. Idén is lesz magyar belpolitikai kerekasztal, de az erdélyi magyar szervezetek – az RMDSZ és EMSZ – közti vitás kérdések megbeszélésére is alkalmat teremt a rendezvény, hiszen az erdélyi magyar közösségre négy választás vár 2024-ben.

A politikai, közéleti rendezvényeken kívül színházi sátor, egyetemi sátor, ifjúsági színpad, sportterasz, vagy a népzene- és néptánc programoknak új helyszínt biztosító Kriza János Csűr is várja az érdeklődőket.

Idén sem lesz nyomtatott programfüzet, a rendezvényekről Tusványos honlapján és a mobilalkalmazáson lehet – immár román és angol nyelven is – tájékozódni. A Lőrincz Csaba – a szabadegyetem egyik fiatalon elhunyt alapítója – nevét viselő „fősátorban” zajló rendezvényeket idén már élőben is közvetítik a honlapon és a közösségi felületeken.

Sándor Krisztina szerint nem szabad megfeledkezni arról, hogy a medvék is „otthonosan érzik magukat” Tusnádfürdőn. A fenyőerdők által körülvett településre már évek óta bejárnak kukázni a vadászati tilalom óta elszaporodott nagyvadak. A Tusványos idején a vadőrök a megszokottnál is nagyobb készültségben vannak, az önkormányzat is megtesz minden óvintézkedést a résztvevők biztonságáért, de azért mindenkinek azt tanácsolják, hogy éjszaka, hajnalban ne induljon útnak egyedül, és aki medvét lát, az azonnal értesítse a vadőröket, vagy hívja a 112-es sürgősségi számot.

Tusványos egyszerre fesztivál és szabadegyetem, amely a Fidesz és az erdélyi jobboldali beállítottságú magyar ifjúsági mozgalmak partnerségéből jött létre az 1990-es évek elején. A nemzetpolitikai témákat boncolgató bálványosi szabadegyetem 1997-ben költözött Tusnádfürdőre: a két településnév összevonásából huszonöt éve kapta a rendezvény a Tusványos nevet. A politikai fórum Tusnádfürdőn diáktáborral egészült ki, amely számos ifjúsági rendezvénnyel bővítette a programkínálatot, és megalapozta a szervező csapat folyamatos megújulását.

Többgenerációs rendezvény lett Tusványos, gyermekfoglalkozások is lehetővé teszik, hogy a kisgyermekes szülők is részt vegyenek a programokon, és a koncertprogramot is igyekeznek úgy összeállítani, hogy több nemzedék is megtalálja a kedvére valót – magyarázta Tusványos „örök ifjúságának” titkát Sándor Krisztina. A belépés ingyenes, csak a délután négy óra után – tehát kifejezetten „bulizni” – érkezőknek kell alkalmanként harminc lejt (2250 forint) fizetniük a karszalagért, 120 lejért pedig a teljes hétre érvényes „koncertbérlet” is vásárolható.

A Petőfi-színpadon a Maszkura és a tücsökraj és a Magna Cum Laude fellépésével kedd este kezdődik a koncertprogram. A kedd a „nulladik” nap a Tusványoson, mivel a – politikára összpontosító média érdeklődésére számot tartó – közéleti rendezvények szerdán, a „hivatalos” megnyitó után kezdődnek. A hét folyamán a Pál Utcai Fiúk, a Quimby, az Anima Sound System, a Vad Fruttik, a Parno Graszt, Péterffy Bori és a Love Band, a Republic és az Ismerős Arcok is fellép a 32. Tusványoson.

