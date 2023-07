Heves zivatarok hozhatnak enyhülést a kánikulában

Még napokig kánikulára számíthatunk, de hétfőn főként az ország északi felén egy gyenge hidegfront hatására elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok.

Sok napsütésre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhők mellett – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

(Fotó: met.hu)

Főként az ország északi, északkeleti részein lehetnek elszórtan záporok, zivatarok, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Ugyanakkor kisebb eséllyel és számban máshol is kialakulhatnak ilyen csapadékgócok. A nyugatira, északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 38 fok között várható, de délkeleten egy-egy helyen 39 fok sem kizárt. Késő estére 22 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

(Fotó: met.hu)

Estére a legtöbb helyen kiderül az ég, a záporok, zivatarok mindenütt megszűnnek. Ugyanakkor az éjszaka második felében a Dunántúl nyugati, délnyugati részei fölé vastagabb felhők sodródhatnak, ezzel együtt záporok, zivatarok érkezhetnek oda.

(Fotó: met.hu)

Az északnyugati szél átmenetileg mérséklődik, majd főleg hajnaltól a Dunántúlon egyre nagyobb területen élénkülhet meg újra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 19 és 24 fok között alakul, ennél pár fokkal hidegebb az Északi-középhegység völgyeiben lehet.

Ma elsősorban és nagyobb számban az ország északi felén, a nap második felében lehetnek zivatarok, de elvétve másutt sem lehet kizárni kialakulásukat. A zivatarokhoz viharos széllökések (ált. 60-80 km/h), jégeső (jellemzően 1-2 cm), helyenként felhőszakadás (> 25-30 mm) is társulhat.

(Fotó: met.hu)

Az északkeleti tájakon késő délutántól – nagyobb bizonytalanság mellett – heves zivatar előfordulására is van esély nagyobb méretű (> 2-3 cm) jég és károkozó szélroham (> 90 km/h) kíséretében.

