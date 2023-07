Zuhanyoztatják az elefántokat, gyümölcsökkel fagyiznak a makik a Nyíregyházi Állatparkban

Különböző praktikákkal próbálják hűsíteni az állatokat a Nyíregyházi Állatparkban a nyári forróságban. A napok óta tartó meleget mindenki nehezen viseli, ezért a makik például fagyasztott gyümölcsöket kapnak, az elefántokat pedig szinte óránként zuhanyoztatják, de még nagyobb odafigyelésre van szükség ott, ahol a látogatók talán nem is gondolnák.

„Élvezik az ázsiai elefántok a reggeli zuhanyzást, ugyanis még csak 9 óra van, de máris 25 fokos meleg van Nyíregyházán. Ez a délutáni órákban akár a 25 fokot is elérheti. A zuhanyzás nem csak az állatok hűsítése miatt fontos, hanem az ember és az állatok közötti kapcsolat kialakítása miatt is. Az állatpark egyik különlegessége, hogy van egy ócenárium is, ahol a legnagyobb medence mintegy félmillió liter tengervizet tartalmaz és bár annak ellenére, hogy trópusi fajokat mutatnak be

itt is figyelni kell arra, hogy nehogy felmenjen a víz hőmérséklete, hiszen az is veszélyes lehet az állatok számára.

Mind az emberek, mind az állatok számára jó hír, hogy egy tölgyerdőben található a Nyíregyházi Állatpark, ahol könnyen lehet találni árnyékos helyet” – számolt be közmédia tudósítója.

Kapcsolódó tartalom

Megteltek a strandok, érvényben a hőségriasztás

Harmadfokú hőségriasztás van Magyarországon egészen szerda estig. A következő napokban 37-38 fok is lehet itthon. Már szombaton megteltek a hazai strandok, aki tehette itt próbálta meg átvészelni a kánikulát. A szakemberek mint mindig, most is mindenkit óva intenek attól, hogy 11 és 15 óra között napozzon, ugyanis extrém erős az UV sugárzás ilyenkor.

Sokan már a kora reggeli nyitásra odamentek Nyíregyházán a Sóstói gyógyfürdőbe, hogy elfoglalják a leghűsebb helyeket. A strandolók többsége felkészülten érkezett, nem maradt otthon a napsátor és a magas faktorszámú krémek is hamar előkerültek.

„Igyekszünk nem a napon lenni majd déli tizenkettőkor, de azért biztosan fogunk kimenni és egy kicsit napozni, barnulni, mert elméletileg azért jöttünk” – jelentette ki egy másik vendég.

A gyógyfürdő vezérigazgatója azt mondta: az sem ritka, hogy egy- egy kánikulai napon több ezren jönnek ide hűsölni.

„az elmúlt hétvégén például vasárnap több, mint négyezer vendég vette igénybe a parkfürdő szolgáltatásait, a tófürdőn is már közel ezres nagyságrendben voltak a vendégek és azt gondolom, ez a hétvége ez hasonló lesz, nem szűkölködünk a hellyel és hála Istennek a vendégek szépen megtöltik a fürdőt” – fogalmazott Podlovics Lajos a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója.

Már kora délelőtt benépesült az alsóörsi strand is. Volt, aki óránként bekente magát, hogy elkerülje a megégést. „Fontos, különösen a mai időszakban nagyon kártékony az UV-sugárzás, úgyhogy a folyadék, a megfelelő faktorú napkrém, illetve az is fontos, hogy árnyékban is töltsünk időt, ne csak a vízben” – hangsúlyozta egy strandoló.

Kapcsolódó tartalom

Akik nem jutottak el vízpartra, azoknak a párakapuk, vagy éppen a szökőkutak hoztak enyhülést, például Békéscsabán. Sokan azt mondták: ilyenkor csak akkor mozdulnak ki otthonról, ha feltétlenül szükséges. „Ha lehet, akkor otthon maradok a hűvös szobában, ha meg ki kell mozdulni, kalap, napszemüveg, és minél rövidebbre fogom a kintlétet” – szögezte le egy hölgy.

Vízosztással próbálja enyhíteni a kánikulát a MÁV és a Volán a főbb pályaudvarokon. Minden nap 10 és 17 óra között ingyen kaphatnak egy- egy palackot az utasok. „Évről-évre melegebb van, és fokozottan kell ügyelni mind a fiataloknak, mind az időseknek a megfelelő folyadékbevitelre” – közölte egy utas.

A szakemberek szerint legalább ennyire fontos, hogy naponta minimum 15-20 dekagramm gyümölcsöt és zöldséget együnk, így ugyanis vitaminokat és rostokat is pótolunk.

„A retek, a paprika, az újhagyma az mind-mind nemcsak a hidratációban segít, hanem a megfelelő ásványi anyagokkal is ellát bennünket, hiszen az óriási izzadással, még akkor is, hogyha például légkondicionáló van és nem vesszük észre az izzadást, ásványi anyagokat is veszítünk” – ismertette Somogyi-Kovács Anita dietetikus, egészségügyi szakértő.

A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt a hatóságok arra kérik az embereket, hogy különösen ügyeljenek a folyadékbevitelre, 11 és 15 óra között lehetőség szerint ne legyenek napon. A kánikula az előrejelzések szerint kitart: kisebb lehűlés majd csak a jövő hét vége felé várható.

Kiemelt képen: Hideg vizes zuhannyal hűtik az afrikai elefántokat a Nyíregyházi Állatpartban a másodfokú hőségriasztás idején, 2023. július 15-én (kép forrása: MTVA)