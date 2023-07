Szili Katalin: Fontos, hogy a határon túli nemzettársaink is megélhessék magyarságukat

Fontos, hogy a határon túli nemzettársaink is megélhessék magyarságukat – hangoztatta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó szombaton Szarvas-Ezüstszőlőn.

A politikus a XXVI. Kárpát-medencei nemzetiségi napok és aratónap rendezvényen azt mondta, bár június 4-e a nemzeti összetartozás napja, minden olyan alkalom, ahol a Kárpát-medencei magyarság és a hazai nemzetiségek együtt tudnak lenni, az összetartozás ünnepe.

Kapcsolódó tartalom

A Kárpát-medencében mi nemcsak, hogy együtt kell, hogy gondolkodjunk, kiálljuk a békéért, hanem számunkra fontos az is, hogy a jövőért együtt tegyünk – jelentette ki.

Hangsúlyozta:

az alaptörvény világosan fogalmaz, amikor azt mondja, Magyarország felelősséget visel a határon kívül élő magyarokért,

ugyanakkor a Magyarországon élő nemzetiségeket államalkotó tényezőnek ismeri el, ami azt is jelenti, hogy a nemzetiségek megőrizhetik önazonosságukat, gyakorolhatják nyelvüket, hozzájuthatnak anyanyelvi oktatáshoz, kultúrához.

Számunkra ezért fontos az is, hogy mi, magunk is küzdjünk azért, hogy határon kívüli nemzettársaink ugyanezt megélhessék – jegyezte meg. Hozzátette: például Szerbia alkotmánya is kimondja, hogy az ott élő nemzetiségek államalkotó tényezők, de ez nincs mindenhol így a Kárpát-medencében. Szili Katalin hangsúlyozta: fontos, hogy minden polgár egyenlő legyen és megőrizhesse önazonosságát.

Kapcsolódó tartalom

Felhívta a figyelmet: vannak olyan kárpátaljai magyarok, akik a fronton harcolnak és az életület kockáztatják „egy olyan háborúban, aminek már véget lehetett volna venni”, ha a felelős politikusok és Európa valóban a békét óhajtja és nem táplálja az értelmetlen háborút.

Mi mindannyian a békét és biztonságot óhajtjuk ezen a nemzeten belül és biztosítjuk azoknak is, akik nemzetiségként itt élnek Magyarországon,

és óhajtjuk azoknak is, akik a történelem igazságtalansága alapján az országhatáron kívül rekedtek – mondta.

A politikus emlékeztetett: a magyar kormány békességet akar, és ehhez szeretné biztosítani mindenkinek a családi biztonságot.

Kapcsolódó tartalom