Egymás után kelnek ki a flamingófiókák a fővárosi állatkertben

Az elmúlt két hétben szinte naponta keltek ki újabb flamingófiókák a fővárosi állatkertben. Eddig tizenhatan vannak, de még mindig akadnak ki nem kelt tojások, tehát a fiókák száma még nőhet. A legkisebbek még a fészekben vannak, de a 10-16 naposakat már jól lehet látni.

Június utolsó napjaiban adott hírt az állatkert, hogy fészkelnek és kotlanak a flamingók, és hamarosan ki is kelnek a fiókák a tojásból. Az első jövevény már a poszt megjelenésének másnapján kibújt, majd a rá következő nap még egy, és így tovább. Persze eleinte inkább csak a gondozók látták őket, hiszen akár egy hét is eltelhet, míg a jövevények elhagyják a fészket, és a felnőttek kíséretében kisebb sétákat tesznek a kifutóban.

Mostanra viszont, amikor a legidősebb idei fiókák már kéthetesek, a fiókák egy részét már jól láthatja a nagyközönség is.

A flamingófiókák nem sokban hasonlítanak szüleikre. Az persze természetes, hogy jóval kisebbek, de a különbség nemcsak ebben áll, hanem az aránylag tömzsi, az első napokban kifejezetten „pufók” lábak, a pihés, szürke tollazat, és az egyenes csőr is lényegesen eltér attól, amit a felnőtt egyedeken láthatunk. A fiókák lába és csőre az első pár napban még rózsaszínű, de egyhetes korukra már befeketedik, és jó ideig úgy is marad. A kifejlett madarakra jellemző színek csak az első év után jelennek meg rajtuk, persze addigra már magasságukat és alakjukat tekintve is sokkal jobban hasonlítanak szüleikre.

Azt viszont már most meg lehet figyelni, sőt, most lehet csak igazán, hogy a felnőttek egy sajátos, mélyvörös színű folyadékkal, begytejjel táplálják a kicsiket, úgy, hogy azt saját csőrükből csurgatják át a fióka csőrébe. Az elkövetkező hetekben pedig, amikorra az összes fióka elhagyja a fészket, arra lehet majd számítani, hogy a felnőttek az összes kicsit egy csoportba, „óvodába” terelik majd össze, hiszen így sokkal könnyebb vigyázni és felügyelni rájuk – olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapján.

(A kiemelt kép forrása: Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook oldala)