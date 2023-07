Tikkasztó hőség jön, akár 38 fok is lehet a következő napokban

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el szombat éjféltől az országos tiszti főorvos. Nagyon meleg lesz ugyanis a következő napokban, várhatóan az átlaghőmérséklet is meghaladja majd a 27 fokot. Nappal akár 38 fok is lehet, és éjszaka sem hűl majd 20 fok alá a levegő. Ilyenkor nagyon fontos, hogy mindenki sok folyadékot igyon, lehetőleg vizet. A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között, aki teheti, húzódjon árnyékba. A napon parkoló autókban pedig sem ember, sem állat nem maradhat. A hőségriasztás szerda éjfélig tart.

Harminchárom fokokot mutattak a hőmérők vasárnap a déli órákban országszerte. Rengetegen megálltak az utcai ivókutaknál újratölteni az üvegeket, és sokan hűsöltek az árnyékban is. A strandolók is figyeltek magukra, többször átkenték magukat a legmelegebb órákban.

Négy napig volt másodfokú hőségriasztás érvényben – ez alig ért véget, máris készülhetünk az újabb hőhullámra. Az idei év legmelegebb napjai jönnek. Harmadszor adnak ki hőségriasztást ezen a nyáron, viszont most először harmadfokút, ez a legmagasabb a skálán, így rendkívül veszélyes is. A következő napokban akár 39 fok is lehet, és éjszaka sem hűl 20 fok alá a hőmérséklet. Szerdáig tarthat az extrém meleg.

Kapcsolódó tartalom

A Balaton népszerűsége töretlen a kánikulában. Hatalmas volt a sor a balatonlellei strand pénztárnál, bent pedig már napágyak százait lefoglalták. A forró időt ugyanis aki teheti,

víz közelben tölti. A déli órákban azonban a fürdőzők is árnyékba vonulnak, ilyenkor tömve vannak a büfék.

Délután háromig azonban senkinek sem javasolják, hogy a napra menjen. A testünk ugyanis könnyen túlmelegszik, és hőgutát kaphatunk, ami életveszélyes lehet.

Kapcsolódó tartalom

Az északi parton is megteltek a strandok, Csopakra rengetegen menekültek a hőség elől. A víz mostanra már 27-28 fokos, ez pedig a következő napokban tovább melegszik, így végül a 30 fokot is elérheti.

A vízminőség mindeközben kiváló a strandokon, közülük idén 29 is elnyerte a legjobbaknak járó Kék hullám zászló minősítést szerte a Balaton partján. A Zala vármegyei polgármesterek úgy gondolják, az igazi visszajelzést a vendégek adják.

Kapcsolódó tartalom

A kánikulában 70 fokra melegedhet egy napon álló autó. A rendőrség egy a videóban arra hívja fel a figyelmet, hogy a forró ülésen még a nyers hús is elkészül.

A nagy meleg miatt már nyolc vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben. Itt az erdőkben és azok közelében is szigorúan tilos tüzet gyújtani. A tilalmat azért rendeltek el, mert már 4000 tüzet oltottak el a hőség miatt, ami körülbelül 3100 futballpályányi területet jelent.

A kiemelt kép illusztráció.