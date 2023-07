Orbán Viktor: Az Egyesült Államok azonnal véget vethetne a háborúnak

Orbán Viktor miniszterelnök egyetért Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel abban, hogy az Egyesült Államok azonnal véget vethetne az ukrajnai háborúnak. Hogy ez miért nem történik meg, azt senki sem tudja – mondta a magyar kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor közölte azt is: Ukrajna már elveszítette a szuverenitását, nincs pénze, saját hadiipara vagy saját katonai eszközgyártó képessége. „Pénzt is tőlünk kap, leginkább az amerikaiaktól” és hadieszközöket is – mondta.

Ha Amerika azt mondaná, hogy békét akar, állítsuk meg a háborút, legyen tűzszünet, kezdjünk tárgyalásokat, az holnap reggel bekövetkezne – mondta. „Hogy miért nem akarják ezt az amerikaiak, erre választ a NATO-csúcson sem kaptunk” – jelentette ki.