Elhunyt André Watts magyar-afroamerikai zongoraművész

André Watts a németországi Nürnbergben született 1946. június 20-án Maria Alexandra Gusmits magyar származású zongoraművész és Herman Watts, az amerikai hadsereg afroamerikai tiszthelyettesének gyermekeként, a család innét Philadelphiába költözött.

Először hegedülni tanult, nyolcévesen kezdett el a zongorázni, első zongoraleckéit édesanyjától vette. Sok gyerekhez hasonlóan Watts sem szerette a gyakorlást, anyja ezért bátorításképpen történeteket mesélt Liszt Ferencről, világossá téve, hogy Liszt szorgalmasan gyakorolt.

Watts Lisztben talált ihletet, átvéve színpompás játékstílusát. Az anyai biztatás és a Liszt Ferencről hallott történetek segítették abban, hogy zongoristává válhasson.

Kilencévesen indult első versenyére, a Philadelphia Orchestra szervezte gyermekkoncertekre való fellépés lehetőségéért. Watts nyerte meg a versenyt negyven résztvevő közül, Joseph Haydn versenyművét játszotta.

Philadelphiában beiratkozott a University of the Arts művészeti akadémiára, 16 évesen debütált a Carnegie Hallban, a televízióban is közvetített koncerttel vette kezdetét fél évszázados nemzetközi karrierje.

A zenéjétől elragadtatott Leonard Bernstein 1963-ban felkérte, hogy töltse be a beteg Glenn Gould helyét a New York-i Filharmonikusok szokásos előfizetéses koncertjének szólistájaként. Watts Liszt E-flat Concertóját játszotta. Amikor megszólaltatta az utolsó kadenciát, az egész zenekar tapssal csatlakozott a közönséghez – idézi fel a művész életrajzában a hangzasvilag.hu.

Az 1970-es évek közepére Watts évadonként 150 koncertet, fellépést és kamaraelőadást adott. 2002 novemberében szubdurális hematómában szenvedett, és sürgős műtéten esett át. 2004-ben ismét műtötték egy porckorongszakadás miatt, amely a bal keze használatát is befolyásolta, de a műtétek utáni felépülése után is rendszeresen koncertezett. Ravel Concerto Left Hand című művét úgy tanulta meg, hogy jobb kézzel elő tudja adni.

Felvételeket készített az EMI és a Telarc számára, sokféle repertoárt készített, elsősorban a romantikus korszak zeneszerzőire. Több ízben is járt Magyarországon, a Zeneakadémia nagytermében adott koncerteket.

Ötször jelölték Grammy-díjra, egy alkalommal el is nyerte a rangos zenei díjat, Barack Obama amerikai elnöktől 2011-ben megkapta a National Medal of Arts és a National Humanities Medal magas állami kitüntéseket.

Egy interjúban, amelyet a Christian Science Monitor című lapnak adott 1982-ben, felidézte, hogy az iskolában eleinte nehezen találta a helyét, mert nem volt sem fehér, sem fekete. Szerinte élete során nagyon megkönnyítette a dolgát anyja azon tanácsa, hogy nehéz helyzetekben ne gondolja okvetlenül, hogy a probléma oka a bőr színében rejlik.

