Hogyan határozza meg a felsőoktatás jövőjét az állandósult változás, az AI és a változó munkaerőpiac?

Az állandó változás és a változáshoz való alkalmazkodás szükségessége az utóbbi évek egyik legnagyobb kihívása, amivel a felsőoktatás résztvevői szembenéznek. Hogyan lehet az állandó változásra felkészíteni a felsőoktatásban tanulókat, akik nemsokára önálló egzisztenciát építenek és a munkaerőpiac gerincét adják – ezekről a húsbavágó kérdésekről osztották meg gondolataikat a Budapesti Metropolitan Egyetem szakértői az EFOTT-on.

Az egyetemi oktatásnak egyértelműen a munkaerőpiac szempontjából releváns készségek fejlesztése felé kell elmozdulnia. Fontos szerepet kap például az analitikai gondolkodás, a problémamegoldás, az interperszonális kommunikáció és az informatikai készség. Ehhez a felsőoktatásnak is alkalmazkodnia kell, ezért az intézményeknek a gyakorlati tanulási tapasztalatokra és az iparági együttműködésekre kell helyezniük a hangsúlyt, mert a hallgatók ezektől lesznek versenyképesek, amikor munkába állnak – hangsúlyozta Dr. Kovács Attila, a Budapesti Metropolitan Egyetem Üzlet Kommunikáció és Turizmus karának dékánja – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Intézményünkben az általunk fejlesztett myBRAND módszer alkalmazzuk, ami egyedülálló, innovatív tanulási, tanítási módszertan olyan haladó eszközrendszerrel, amivel a hallgató felépítheti a tudáson alapuló személyes brandjét és a saját szakmai portfólióját, amivel már magabiztosan léphet majd ki a munkaerőpiacra.” „Az egyéni készségfejlesztés mellett a másik fő vonulata oktatásunknak a kollaboráció ösztönzése. Fontosnak tartjuk a szakokon, specializációkon, sőt karokon átívelő együttműködéseket, amelyekkel a hallgatók más képzések hallgatóival hozhatnak létre közös projekteket, mert a való életben is ennek az erősségét látjuk. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban oktatóinkat minden eszközzel – továbbképzésekkel, workshopokkal – arra ösztönözzük, hogy ne a hallgatói plágium eszközeként tekintsenek rá, hanem egy olyan eszközrendszerre, ami most alakul, de már az is látszik, hogy alapvetően fogja megváltoztatni a munkavégzést, amire nekünk a hallgatóinkat fel kell készítenünk.

„Ezért minden ellentmondásossága ellenére az a feladatunk, hogy megismerjük és kiaknázzuk a benne rejlő lehetőségeket” – tette hozzá Dr. Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatási rektorhelyettese. Csidei Balázs, a Budapesti Metropolitan Egyetem humánerőforrás igazgatója pályaválasztási, karriertanácsokkal várta a fiatalokat. A kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, hogy Mindkét karunkra, az üzletire és a művészetire is komoly szaktekintélyeket igyekszünk oktatói gárdánkba hívni, akár állandó, akár vendégelőadónak.

A szakmai kiválóság mellett a másik kritérium, hogy a hallgatók egyéni fejlődését a középpontba állító, őket partnerként kezelő, projektek vagy alkotások létrehozására fókuszáló oktatási módszertanunkkal azonosulni tudjanak. Oktatóink folyamatos képzését és nemzetközi mobilitását éppolyan fontosnak tartjuk, mint a hallgatóinkét. A Budapesti Metropolitan Egyetem standján nem csak a tudás fájával, de minden nap gondolatébresztő előadásokkal is várja a fesztiválozókat.