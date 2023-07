Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarországnak fontos szerepe van az elfogadott elrettentési és védelmi tervekben

A NATO újonnan elfogadott elrettentési és védelmi terveiben Magyarországnak fontos és megkerülhetetlen szerepe van – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

Jelezte: véget ért a NATO vilniusi csúcsértekezlete, az állam- és kormányfők találkozója.

Emlékeztetett: Magyarország idén már a GDP 2 százalékát költi védelmi célokra, és a jövő évi költségvetésben is ilyen arányú forrást terveznek.

Hozzátette, Magyarország jól teljesít a NATO-tagországokkal közös missziókban is, mint a KFOR és a nemzetközi légtérvédelmi feladatok, de folytatja a megkezdett tervszerű haderőfejlesztést is. Felidézte: Magyarország részt vesz a NATO keleti szárnyának megerősítésében egy harccsoporttal, Székesfehérváron pedig többnemzeti hadosztály-parancsnokság működik.

„Szóba került a találkozón a védelemipar is, amely NATO-keretekben való fejlesztése a háború hatására is kiemelt jelentőségűvé vált. Magyarország e tekintetben is jól teljesít” – jegyezte meg.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy napirendre került az ukrajnai háború kérdése is.

„Magyarország álláspontja fedésben van a NATO álláspontjával, miszerint nem szállítunk halált okozó eszközöket, nem veszünk részt, nem sodródunk bele a háborúba és elkerüljük annak eszkalációját is” – mondta. Hozzátette: Ukrajna ez alkalommal nem kapott meghívást a NATO-ba, hiszen sem a helyzet, sem pedig Ukrajna nem áll készen arra, hogy a NATO tagjává váljon.

Közölte: Magyarország kitart álláspontja mellett, hogy azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség.

