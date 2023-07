Miniszteri biztos: A magyar fejlesztésű drón kötelékrepülésre is alkalmas

Kötelékben is képes repülni az a magyar fejlesztésű drón, amit nemrégiben mutattak be – mondta a védelmi innovációért felelős miniszteri biztos szerdán az M1-en.

Porkoláb Imre azt mondta, hogy a sugárhajtású, 65 kilogrammos ProTAR drón, amelyet egy katapultról indítanak, képes társaival kommunikálni és együtt repülni velük. A drón képes egy támadó repülőgép jeleit szimulálni, így a légvédelmi katonák kiképzésében jelentős szerepe lesz – tette hozzá.

„Nagyon fontos, hogy a földön zajló műveleteket úgy tudjuk támogatni, hogy egyébként a levegőt uralni tudjuk (…), éppen ezért fontos, hogy meg tudjuk védeni hazánk légterét”

– fogalmazott a biztos.

Porkoláb Imre beszélt arról is, hogy a technológia fejlődésével az autonóm rendszereknek egyre kiemeltebb szerep jut: régen a harci repülőgépek maguk szimulálták a támadó felet, most viszont ezeknek a drónoknak jut ez a feladat.

Ez jelentősen csökkenti a kiképzés költségeit, és ha a szimuláció – például a kötelékrepüléssel – még élethűbbé válik, akkor felkészítés is komplexebbé, hatékonyabbá válhat

– fejtette ki a miniszteri biztos.

A drón fejlesztése – amelyben a hadsereg modernizációs intézete is részt vett – több évig tartott, és a végtermék megfelel a Magyar Honvédség igényeinek és a haderőfejlesztés céljainak.

Porkoláb Imre reményei szerint a drón a nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, s valószínűleg feltűnik majd a külföldi bemutatókon, gyakorlatokon, de akár más hadseregekben is. Kérdésre elmondta azt is, hogy a magyar hadiipart majdnem a „nulláról kellett újjáépíteni”, mostanra viszont már a legnagyobb hadiipari cégek érdeklődnek a Magyarországra való településről.

Kiemelt képünk: A magyar fejlesztésű ProTAR pilóta nélküli repülőrendszer bemutatója a Bakony Harckiképző Központ gyakorló- és lőterén, a Veszprém vármegyei Hajmáskér közelében 2023. július 10-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)