Új látványműhelyben csodálhatjuk, hogyan készülnek a Tipton szemüvegei

Magyarország elsőszámú és legnagyobb szemüvegmanufaktúrája, mely világszerte 500 optikában is elérhető kereteivel, ismét beújít. A Tipton Eyeworks műhelye beköltözött az Erkel utcai showroomba, így már nemcsak a kész kereteket találjuk meg itt, de annak is szemtanúi lehetünk, ahogy a műhely dolgozói elkészítik azokat – minden egyes darabot kézzel.

„Az új látványműhelyünkben zajlik a gyártási folyamat nagy része, köztük a talán legfontosabb befejezési fázis is, így a showroomba érkezők szemtanúi lehetnek annak, ahogy egy keret végső formát ölt” – mondja Zack Tipton, a Tipton Eyeworks alapítója.

„Egy séfasztalhoz tudom leginkább hasonlítani, ahol a vendégek láthatják, hogyan áll össze az előkészített alapanyagokból az étel. A látványműhelyünkben is ez történik: a különböző alkatrészekből itt szerelünk össze kézzel minden keretet. A műhelyben öten dolgoznak, havonta körülbelül 450 keretet készítenek el.”

A Tipton Eyeworks minden egyes szemüvegkerete egyedileg, kézzel készül. A keretek alapanyagaként újrahasznosított vinyl lemezek szolgálnak, és a lemezek barázdái adják a keretek jellegzetes designját. A gyártási folyamat során a vinyl lemezeket farostból kivont hipoallergén cellulóz-acetáttal vonják be, hogy a szemüveg- és napszemüvegkereteken a lemezek barázdái ne sérüljenek. Ezt követően ezen anyagokat hő, nyomás és ragasztás egyidejű alkalmazásával egyesítik.

Az így elkészült anyagból a keret formáját precíziós CNC-gépekkel vágják ki. Az ergonomikus orr-kialakítás érdekében azonban innentől minden formázási folyamatot kézzel végeznek, így tökéletesen az arcra tudják igazítani a keretet, és megszabadulnak minden felesleges anyagtól, ami a szemüveget kényelmetlenné teheti. Hogy a keretek simák és fényesek legyenek, a megmunkálást követően 72 órán át fakockákon forgatják azokat.

Ezután ismét kézi megmunkálás következik: minden alkatrészt elkészítenek, megtisztítanak, szegecselik, vésik és lepecsételik azokat, majd összeállítják a keretet. Végül az összeállított keretet egyenként, kézzel polírozzák, újfent ügyelve arra, hogy a lemez barázdái meg ne sérüljenek. A Tipton szemüvegek kiemelkedő minőségét számos minőségi ellenőrzés biztosítja.

„Egy helyre került a showroom, a látásvizsgálat és a műhely, így minden folyamatot közelebb tudhatunk magunkhoz és a klienseinket is jobban bele tudjuk vonni a Tipton világába” – mondja Zack Tipton. „Láthatják, mennyi munka van egy olyan szemüvegben, amelynek a lencséje és a kerete is tökéletesen rájuk szabott, és mi is jobban rálátunk arra, hogy klienseink számára mi a fontos.”

A Tipton Eyeworks Erkel utcai showroomjába érdemes ellátogatunk, ha igazán egyedi szemüvegkeretet szeretnénk, modern gépparkjuk pedig az egyik legjobban felszerelt az országban, így a showroom szakértői átfogó és személyre szabott látásvizsgálatot tudnak biztosítani.