Nagy lehetőség a pályakezdőknek a közmédia tehetséggondozó programja

A jövő televíziós és rádiós szakembereit keresi a közmédia. Hazánk legnagyobb és legmodernebb eszközparkkal rendelkező médiavállalata augusztus 4-ig várja az egyetemisták és friss diplomások jelentkezését. A korábbi évek tapasztalatairól mentorok és egy a képzésben résztvevő fiatal tehetség mesélt.

A diploma előtt álló vagy friss diplomás média vagy médiatechnológia iránt érdeklődőknek kínál egyedülálló lehetőséget a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány Tehetséggondozó Programja. A közmédia célja, hogy a gyakorlatban mutassa meg a szakma fortélyait a jelentkezőknek, hiszen így válhatnak igazán jó szakemberekké. A csatlakozásra az egyik mentor, valamint egy egykori mentorált biztatta a jelentkezés előtt állókat.

(Fotó: MTVA)

„Tantermi órák helyett gyakorlatorientált tehetséggondozó programot kínálunk a növendékeknek. A jelentkezők szinte azonnal belekerülnek a szerkesztőség vérkeringésébe, betekintést nyernek a napi munkafolyamatokba, és a legtehetségesebbeknek, a program lezárultával akár munkalehetőséget is kínálhat az MTVA” – mondta el a Petőfi Rádió Paletta című műsorában az egyik mentor, Németi Noémi. Az M1 csatorna munkatársa hozzátette, a program három hónapig tart, és minden hónap végén a mentor értékelése alapján folytathatja a résztvevő. A program időtartama további három hónappal meghosszabbítható, amennyiben a mentor ajánlja. Az M1 szerkesztőségének egyik jelenlegi munkatársa, Fidel Fanni is a képzés elvégzése után nyert felvételt.

„Jelenleg televíziós műsorkészítést tanulok, még egy évem van hátra a képzésből. Bár elérhetetlen álomnak tűnt, hogy kezdőként bekerülhetek az MTVA-hoz, de mégis megpróbáltam, azonnal jelentkeztem. Végül sikerült, és már fel is vettek, főállásban vagyok” – mesélt sikereiről a közmédia ifjú tehetsége.

A tartalomkészítői mellett a produkciós területre is várják a jelentkezőket, az adáslebonyolításon keresztül a hangvágó, a képmérnök, a rendező, a rendezőasszisztens pozíció is kitanulható, emellett a gyártási területre és gyártásvezetői asszisztensi munkába is betekintést nyerhetnek a jelentkezők.

A program további erőssége, hogy a növendékek az általuk preferált tévé- vagy rádiócsatornát is megjelölhetik a képzés idejére. A beérkező jelentkezésekhez ezért is fontos részletes motivációs levelet csatolni – javasolta Merkl László, az M5 kulturális csatorna vezető szerkesztője a Duna Nyár 23 című magazinműsorának vendégeként, aki szintén mentorként segíti a fiatalokat.

A szakmai pályájukat egy professzionális médiaszakmai szervezetnél elképzelők augusztus 4-ig adhatják le pályázataikat a jelentkezes@mtva.hu e-mail címen, bővebb információ a media-akademia.hu oldalon található. A program szeptember 18-án kezdődik.