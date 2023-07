Látvány és hagyományos ételek modern köntösben: Ez az idei étterem trend

Tombol a nyár, a kiülős vacsorák ideje, sokan pedig tanácstalanok, amikor ki kell választani a megfelelő éttermet egy-egy jeles alkalomra. A hazai trendek meglehetősen vegyes képet mutatnak, de egyben megegyeznek: reneszánszát éli a magyar konyha, ám az új ízekre is nyitottak vagyunk.

Nem csak a külföldiek választják az éttermi ebédet vagy vacsorát nyáron, de egyre több a magyar vendég is a budapesti éttermekben. Az egyik legszebb panorámával és legjobb ár/érték aránnyal bíró étterem, a Monkey vezetője szerint a leginkább éppen ezt keresik a vendégek.

Az étteremben sok a külföldi vendég a budapesti szezonoknak megfelelően – a tavasz és ősz nagyon erős, de idén a nyár is nagy vendégforgalmú – és a nyári időszakban a tetőterasz miatt kiemelkedően sok a magyar vendég is. Egyre többen találnak oda, élvezik a lokációt, a panorámát és a jó ár/érték arányt.

A Vár lábánál található, egyedülálló panorámával bíró és rendkívül népszerű Monkey Bistro nemrég lépett szintet és lett Monkey Étterem. Budapest egyik legklasszabb rooftop bárjában ennek megfelelően az étlap is átalakult, de a szédítően széles italrepertoár és a kuriózumnak számító dzsungelhangulatú terasz alatt elterülő város látványa a régi, amelyet előszeretettel keresnek fel nem csak a turisták, de a magyar közönség is. Az étterem konyhája a vendégek igényeinek megfelelően változott, ennek kapcsán pedig érdekes trend figyelhető meg.

Reneszánszukat élik a hagyományos magyar fogások

„Nemzetközi étlapra törekedtünk, de úgy, hogy a gerincét a magyar gasztronómia kedvelt fogásai adják. Reneszánsza van a hagyományos magyar fogásoknak, miközben valóban nemzetközibbé válik a magyar konyha, kedveltek lettek a nem kárpát-medencei zöldségek, gyümölcsök – mint a pak choi, mangó vagy avokádó – a magyar húsokkal párosítva és a keleti fűszerezés is bekerült az ételekbe. Az étterem étlapját relevánsan befolyásolja a nagyszámú külföldi vendég, minél szélesebb kínálatot kell tartani, ráadásul fontos a glutén- és laktózmentes fogás, valamint a vegán étel is. A nyilvánvalóan közkedvelt és ikonikus fogások, mint a tyúkhúsleves vagy a gulyás, maradtak, de bővült is a kínálat. A magyaros fogásokkal nemcsak a Budai Várba látogató külföldi turisták, de a hazai közönség is imádja. A mi kedvencünk egyébként a hortobágyi palacsinta, amely bár új előételként szerepel a felfrissített étlapon, a brutál adag miatt főételnek is lazán elmegy” – hangzik az étterem filozófiája.

Az étterem emellett séf ajánlattal is újított és a nyitvatartáson is változtattak: a hét minden napján 12-től éjfélig várják tárt karokkal, puha nyugágyakkal, finom ételekkel, izgalmas

koktélokkal és pazar kilátással a vendégeket.

A Monkey alapvetően játékos, mókás kis ékszerdoboz, amely lendületességével nemcsak a fiatalokat szippantja be, hanem mindenkit, aki szereti a pezsgést, a színeket, a frappáns megoldásokat, de a megszokott és biztonságos elemekkel megtámogatva, egészen a fellegekig repítő, mámoros élményt ad, akár egy húzós munkanap után is.

A precíz koktélos koncepció ugyanis megmaradt, sőt, az íz- és színkombinációk szélesebb tárházát kínálják a GinPánz Bárban. A szokásokat tekintve abszolút dübörög a long drink és kevert ital itthon, nagyon erős GT kínálatunk és koktélválasztékunk van, és a borlapunk is rendkívül széles, a borok zömét bontjuk, így egy-egy pohárral is kóstolhatnak a vendégek.

