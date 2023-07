Még véget sem ért a hőségriadó, de már tudni mikor jön a következő hőhullám

Legalább a jövő hét közepéig kifejezetten meleg időre számíthatunk, és ugyan az egyes napokon érkezhetnek gyenge frontok Magyarország fölé, ezek csak átmenetileg mérséklik majd a meleget. Péntektől ismét szárazabb, melegebb léghullámok érkeznek, így vasárnaptól újabb kánikulai hullám várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délutáni videójából.

Mesterházy András meteorológus elmondta: hétfőn éjszaka egy gyenge hidegfront érkezik, az éjszaka első felében az ország északi részében lehet számítani erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre, és a záporokra, zivatarokra is itt van nagyobb esély. A záporos-zivataros gócok éjszaka áttevődnek az Alföldre, majd a hajnali, reggeli órákra mindenhol megszűnik a csapadék.

Kedden szinte országszerte túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható. A hidegfrontot követően néhány fokot mérséklődik a meleg, kedden napközben 30-34 Celsius-fok között alakulhatnak a csúcsértékek. A hőérzetet a megélénkülő északnyugati szél mérsékelheti, sőt a Duna mentén, illetve a Duna-Tisza közén átmenetileg erős, óránkénti 45-50 kilométer széllökések is előfordulhatnak – mondta.

Hozzátette: szerdán napközben egy hullámzó front érkezik északnyugat felől, így a déli óráktól egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, délután-este egyre több helyen kell záporra, zivatarra készülni. Az érkező front előtt kifejezetten meleg lesz, 30-38 fok között alakulhatnak a csúcsértékek, és kis eséllyel akár a napi országos melegrekord is megdőlhet.

Csütörtökön az ország felett lesz a hullámzó front, így többfelé, akár ismétlődő jelleggel is előfordulhatnak záporok, zivatarok, majd estétől szárazabb levegő érkezik. Pénteken és a hétvégén túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, és egyre melegebb lesz.

A következő hőhullám vasárnap vagy a jövő hét első napjaiban tetőzhet. Az ország egyre nagyobb részén, elsősorban a középső országrészben és az Alföldön 35 fok feletti csúcshőmérsékletek lehetnek, és az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést – mondta Mesterházy András. Hozzátette: a jövő hét közepén érkezhet egy markánsabb hidegfront, amely mentén akár többfelé is előfordulhat zápor, zivatar, és a front akár tartósan is mérsékelheti a nagy meleget.