Kétpói vonatbaleset: két és fél kilométer hosszan sérült meg a sín, hetekig eltarthatnak a munkálatok

Folyamatosan dolgoznak a helyreállításon a kisiklott vonatnál

A MÁV nem nagyon csöpögtet információkat arról, mikor indulhat újra a közlekedés a vonalon. Kora délutánra ígértek tájékoztatást – mondta az M1 Híradó helyszíni tudósítója.

„Amit pillanatnyilag biztosan tudunk, hogy két sínpálya sérült, ezért napokig, de lehet, hogy hetekig vonatpótló autóbuszok közlekednek a térségben” – fogalmazott.

Hozzátette, a jobboldali sínpálya súlyosan sérült, a baloldali kevésbé. Utóbbiról vasárnap azt közölték, lehet, hogy napokon belül sikerül visszaadni a forgalomnak.

„A másik sínpályáról friss hír, hogy az előzetesen ismertetett száz méter helyett már négyszáz méter súlyosan sérült pályáról beszélnek és két kilométer enyhébben sérült szakaszról. Ez azt jelenti, hogy a helyreállítás költségei is sokkal magasabbak lesznek, illetve a helyreállítás időtartama is egészen biztosan hetekig elhúzódik majd. Ráadásul nemcsak a síneket és a felépítményeket kell kicserélni, hanem egy teljesen kidőlt oszlopot is. Várjuk azt a darut, ami a síneken fog érezni, és a még sérült vagonokat leemeli majd a pályáról, de nincs információnk arról, hogy pontosan mikor érkezik meg” – fejtette ki a riporter.

Kiemelt kép: Rendőr- és mentőautók, a tűzoltóság teherautója a kisiklott tehervonatnál Tiszatenyő és Mezőtúr között, Kétpónál 2023. július 9-én (Fotó: MTI/Mészáros János)