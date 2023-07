Életbe lépett a hőségriasztás: térképen mutatjuk, mi vár ránk

Éjfélkor életbe lépett itthon a másodfokú hőségriasztás, az előrejelzések szerint ugyanis akár 35–36 fok is lehet az ország egyes részein, árnyékban. Sok helyen éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. A nagy meleg különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre. A szakemberek azt ajánlják, hogy aki teheti, a déli órákban ne tartózkodjon a napon és mindenki igyon sok folyadékot – hangzott el az M1 Híradójában.

„Estefelé súrol minket egy hidegfront, de várhatóan ez csak annyit tesz, hogy kedden 1 nap erejéig megakasztja a melegedő folyamatot, illetve az északkeleti tájakra 1-2 fokkal hűvösebb levegő szivárog be. Szerdán viszont hullámzó frontrendszer érkezik, melynek előoldalán erősödik a délies áramlás, fokozódik a hőség. Ekkor északnyugat felől megérkezhetnek a frissítőt adó záporok, zivatarok, ugyanakkor a déli területeken forróság lesz, a térképen is látszik, hogy nagy területen várható 35 fok fölötti maximum. A legmelegebb helyeken elérheti a hőmérséklet a 37, 38 fokot is. Várhatóan ekkor tetőzhet a forróság. A bizonytalanság természetesen megvan a hullámzó frontrendszer miatt, könnyen lehet, hogy csütörtökön is hasonló meleg időben lesz része a délkeleti tájakon élőknek. Pénteken viszont várhatóan ott is mérséklődik valamelyest a forróság” – mutatott rá közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Térképen látszik, hogy szerdán hol lesz a legmelegebb.

Debrecen főterén 33 fokot mutatott a hőmérő vasárnap délelőtt. A legtöbben az árnyékban kerestek menedéket a napsütés elől.

„Ilyen hőségben igyekszünk árnyékban lenni és megfelelő mennyiségű vizet inni” – mondta egy debreceni nő.

A hőségben népszerűek a szökőkutak és a szabadtéri ivókutak is –

a rekkenő hőségben a fokozott vízfogyasztás elengedhetetlen.

A nyári tartós hőség és az egymást követő, olykor extrém hőhullámok megviselik a szervezetet. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben és a legmelegebb órákban a megterhelő fizikai munkát is kerülni kell.

A várható hőhullám miatt hétfő éjféltől másodfokú hőség-riasztást adott ki az országos tisztifőorvos.

„Hétfőn országszerte 30 fok felett alakul a hőmérséklet, sőt az Alföldön jellemzően 35 fok között alakul. Kedd hajnalban viszont egy hidegfront érint bennünket, hatására átmenetileg friss észak-nyugati széllel, különösen az északi megyékbe érkezhet 1–2 fokkal alacsonyabb hőmérsékletű levegő, majd szerdán ismét magasabb fokozatra kapcsol a meleg” – fogalmazott Tóth Tamás meteorológus.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy

a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.

Azt ajánlják, hogy a kánikula idején – kiemelten 11 és 15 óra között – lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, árnyékban, kerülje a fizikai munkát. A hőségben a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért fokozottan figyelni kell a folyadékbevitelre is.

Kiemelték: gyereket, állatot még lehúzott ablaknál sem szabad autóban hagyni, a járműben akár 70 Celsius-fokra is felmelegedhet a levegő.

A másodfokú hőségriasztás a tervek szerint szerda éjfélig marad érvényben.

