A legszebb dallamok a lélekből szólnak: koncert a kastélykertben

Július 14-én, pénteken egy különleges esemény várja Bölcskén, a Szent András-kastély misztikus kertjében az érdeklődőket. Az Égi ima címet viselő koncerten Asharti Szabó Andrea, intuitív énekművész csodálatos hangján olyan dallamok szólalnak meg, amelyek a legbensőnkig hatolnak. Az élmény egyszeri és megismételhetetlen, ugyanis az intuitív technikának köszönhetően soha nem hangzanak el a dalok kétszer ugyanabban formában.

Az előadóművész hitvallása, hogy az éneklés, illetve az ilyen típusú zenék hallgatása gyógyító erővel hathat testre, lélekre és szellemre egyaránt. Misztikus hangjával, fényfestés kíséretében elvarázsolja és elkalauzolja egy kozmikus utazásra a közönséget. A koncert előtt 19 órától vacsorára is lehetőség van a kastélykertben, majd 20:30-kor veszi kezdetét a zenei program. A kastélyban és a vendégházban szállás is foglalható.



„Már több alkalommal adott otthont nyári koncertemnek a Szent András-kastély. Az egyik kedvenc helyszínem, elképesztően erős energiák érzékelhetőek a környezetében. Az eseményre teljesen új zenei anyaggal készülünk, amelyek az adott pillanatban születnek majd meg a szövegek egy olyan nyelven, amit én kozmikus kódnyelvnek hívok. Akik látták annak idején a Gladiátor című filmet, hallhattak benne hasonlót Lisa Gerrard előadásában, illetve a legendás énekesnő, Enya zenei munkásságát is ilyen jellegű – kelta nyelvet idéző – dalok teszik ki”, tudtuk meg Asharti Szabó Andrea, intuitív énekművésztől.



Kung-fu mestere javaslatára kezdett énekelni

Különleges képességeire két évtizeddel ezelőtt egy kung-fu mester hívta fel a figyelmet, az ő hatására kezdett bele egy olyan útkeresésbe, amely a mai napig tart. Szabó Andrea nevével korábban musical, operett és opera-előadások kapcsán találkozhattunk, azonban mindvégig azt érezte, nincs benne otthon. Különleges hangi adottságai más irányba terelték.

„Az utam, a küldetésem, az Asharti név »megérkezésével« világosodott ki előttem. A hangom által szeretném megérinteni a közönségem lelkét és támogatni őket a változásban. Amikor énekelek, akkor számomra is nagyon érdekes dolog történik, hiszen a dalok nincsenek előre megírva. Még azok sem, amiket adott esetben videóra veszünk. Van egy kerete, a zene, amely ad nekem egy alapot, és azon belül bontakozom ki. Ez teljességgel úgy hat, mintha egy előre megírt zenemű lenne hallható. A hangok rezgésének és frekvenciájának együttes jelentése tartalmazza az információt, ami áttörve a tudatnak és az egónak a gátját, hat test, lélek és szellem szinten”, avatott be Asharti Szabó Andrea, akinek művészetéből már a YouTube oldalán is ízelítőt kaphatnak a különleges zenei élményre vágyók.

Szabadon szárnyalni

Asharti Szabó Andrea pályája két fő vonalon mozog. Az egyik művészeti, a másik a terapeuta tanári. Koncerteket ad, filmzenékben működik közre, és az éneklés emberi lélekre, valamint fizikai egészségi állapotra gyakorolt hatásaival is foglalkozik.

„A módszerem saját fejlesztésű, emberi hangon alapuló, bárki számára elsajátítható gyakorlatsorozat a FreeForm LifeSong Method™ nevet viseli. A célom, hogy az éneklés, a hang minél több ember számára nyújtson kikapcsolódást, boldogságot. Támogassa a felépülést, regenerálódást, a lelki egyensúly megtartását. A hang bárki számára könnyen elérhető, alkalmazható és ingyenes eszköz, mégis a legtöbben elfojtják, nem teszik, vagy épp rosszul teszik-képzik, ezáltal lelkük egy darabját is elzárják még önmaguk elől is”, fejtette ki a művésznő.

A FreeForm LifeSong Method™ alapkurzusán a szabad stílusú és formájú intuitív-improvizációs éneklés alapjait sajátíthatják el a jelentkezők, amely által megtapasztalhatják a bennük szunnyadó erőt, és megtanulhatják, miként hozzák felszínre azt.

„A belső hangunk fizikai testet öltése által képessé válhatunk olyanná alakítani az életünket, amilyenné valójában szeretnénk. A hangunknak ugyanis teremtő ereje van, ezért lényeges, hogy tudatosan használjuk. Mindehhez egyáltalán nem kell tudni énekelni, az sem akadály, ha valaki attól tart, hogy hamis a hangja. Ezt mind el lehet és el is kell engedni. Mindenkinek megvan a saját hangja, én abban segítek, hogy azt megtalálja. Az éneklés örömet okoz, felszabadít, oldja a stresszt, a blokkokat, a félelmeket, hatással van a fizikai testre, a lélekre, bátrabbá, magabiztosabbá tesz. Szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki!”, tette hozzá Asharti Szabó Andrea.