Több és nagyobb kapacitású járatot indít a MÁV a Formula-1 Magyar Nagydíj miatt

Keszthelyi Vivien és David Schumacher a 2023-as Magyar Nagydíjon

2023. július 23-án az első, 1986-ban szervezett futamot követően immár 38. alkalommal, 13. éve Pirelli abroncsokon rajtol el a Forma-1-es Magyar Nagydíj mezőnye. A tekintélyes múltú futam az autósport kedvelőinek körében mindig is nagy érdeklődésre tartott számot, izgalmakból és sztárokból pedig ebben az évben sem lesz hiány. Az idei futamnak ugyanakkor más szempontból is nagy jelentősége van. A sűrű európai versenynaptár egyik legfontosabb futamán a Z generáció két jeles autóversenyzője, Keszthelyi Vivien és párja, David Schumacher is látogatást tesz.