Megvan az év fagyija

Megválasztották az év fagylaltját. Sütőtökös mandula dióvariációkkal – ez a neve. Több mint nyolcvanan szálltak versenybe a szakmai elismerésért. A 25. Év fagylaltja verseny célja nem csak a legjobb megtalálása volt, hanem a kézműves magyar fagylaltok népszerűsítése is.

Gőzerővel zajlott a munka pénteken délelőtt Komáromban, a fagylalt fagyasztó laboratóriumokban. A Magyar Cukrász Ipartestület 25. alkalommal rendezte meg az Év Fagylaltja versenyt.

„Idén három kategóriában hirdették meg a versenyt, mind a három kategóriában elindultunk. Van egy csokoládé fagylaltunk, ott egy különleges lekvár és csokoládéval készültünk, keleti fűszerekkel ízesítve. A mentes kategóriában két fajta fagylaltot indítottunk el a versenyre, az egyik a Szegedhez fűződő Hungaricum, a szegedi Fűszerpaprika, a másik pedig egy földimogyorós sárga barack” – mondta Novák Ádám mestercukrász, a REÖK Kézműves Cukrászda csapatának vezetője.

A rendezvényen az érdeklődőknek is lehetőségük volt a korábban nyertes, valamint az idénre nevezett fagylaltok előkóstolására.

Idén egy balatonmáriafürdői fagylaltozó cukrásza kapta a legnagyobb elismerést. Somodi János sütőtökös mandula fagylaltja dióvariációkkal nyerte el idén az Év Fagylaltja címet.

„Felfoghatatlan. De nagyon sok munkám van a fagylaltban. Tavaly ősszel fogalmazódott meg bennem ez a fagylalt, amikor sütőtökszezon volt. És ezt egy avolai mandulafagylalttal kevertem” – fogalmazott a győztes fagyi készítője.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint annak a cukrászdának, aki most hazavisz valamilyen helyezést, az egy nagyon jó visszajelzést jelent saját üzletének, vendégkörének, akiket egy picit ez meg is tud erősíteni, hogy „ez egy jó hely, ide érdemes járni”. De aki a nagydíjat nyeri, az hosszú évekre be tudja magát biztosítani – tette hozzá.