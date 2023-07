Kezdődik az SZTE Science Park közműfejlesztése

A kormány 9,5 milliárd forintos támogatásával elkezdődik a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 85 hektáros tudományos és technológiai parkjának közműfejlesztése – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

A közlemény idézi Fendler Judit kancellárt, aki kifejtette, az SZTE régóta törekszik arra, hogy az egykori szovjet laktanya területét közművesítve alkalmassá tegye az intézmény oktatási-kutatási infrastruktúrájának kiépítésére, valamint gazdasági fejlesztések megvalósítására.

A közműfejlesztést finanszírozó összeg első részlete nemrég megérkezett az egyetemhez, és a tervek szerint 14 hónap alatt megtörténik a 85 hektáros terület teljes közművesítése. A területet kiváló adottságai mellett az egyetem által képviselt emberi tudás is vonzóvá teszi a befektetők számára.

Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, korábbi rektor emlékeztetett rá, a Science Park terve 2010 környékére nyúlik vissza, arra az időszakra, amikor az ELI ALPS szegedi megépítését tervezték. A lézeres kutatóközpont igazi megtérülése úgy képzelhető el, hogy az ELI ALPS körüli Science Park megépül, és ezzel munkahelyeket és tudományos szellemi tőkét vonz ide.

A közlemény idézi Mihálffy Béla (KDNP) országgyűlési képviselőt is, aki hangsúlyozta, a Science Park területén megvalósuló beruházásoknak köszönhetően sok száz munkahelyet sikerül megmenteni és újabbakat létrehozni. Ehhez a célhoz segíti közelebb az SZTE-t a most induló beruházás, a közmű- és úthálózat- fejlesztése, amely arra ösztönzi az új gazdasági szereplőket, hogy a tudományos parkot válasszák következő fejlesztéseik helyszínéül. Ezek a betelepülő szereplők sikerrel építhetnek az egyetem páratlan tudásiparára, a kutatás és az innováció központjává téve így az egyetemet és a várost is.

A terület közművesítésére kiírt közbeszerzés adatai szerint a nyertes ajánlatot tevő Colas Zrt. és a Délút Kft. konzorciuma több mint 5,8 kilométer aszfaltos utat épít két körforgalmú csomóponttal, 3,6 kilométer víz- és 3,5 kilométer szennyvízvezetéket fektetnek, és kialakítanak egy szennyvízátemelőt. A fejlesztés része két csapadékvíz tározó tó építése, az 5,7 kilométeres optikai-kábelhálózat kialakítása, a térvilágítás kialakítása, valamint az utakhoz kapcsolódó kertészeti munkák elvégzése.

Kiemelt kép: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának központja (fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely).