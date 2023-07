Csaknem 320 millió forintból fejlesztette gyártási technológiáját a Fireplace Kft.

A kistokaji székhelyű Fireplace Kft. csaknem 320 millió forint értékű gyártásitechnológia-fejlesztést és termelésikapacitás-bővítést valósított meg a kandallókályhák iránt megnyilvánuló növekvő mennyiségi és minőségi igények fokozott kielégítése érdekében.

MTI-hez eljuttatott közleményük szerint a beruházás eredményeként korszerű acéllemez-megmunkálást végző gépek – lézervágó, élhajlító, szemcseszóró, hegesztő berendezések – beszerzése és üzembeállítása történt meg, melyek fejlesztéséhez az európai uniós szabványoknak való megfelelést biztosító új laboratórium létesült.

A vállalat egészét átfogó informatikai rendszert is átalakították, így egy új szervert és 20 új számítógépet szereztek be, melyeket a terméktervezés, a termelés, a pénzügy és a logisztika területén fogják hasznosítani. A logisztikai fejlesztés eredményeként két homlokvillás és két gyalogkíséretű elektromos targoncát is vásároltak – ismertette a társaság.

A Fireplace Kft. határozott szándéka a megújuló energia fokozott felhasználása, így egy napelemrendszert is telepítettek. A kandallókat a cég munkatársai fakalodákban szállítják, melyek faanyagát az európai uniós szabványok szerint csírátlanítani kell. Erre a munkafolyamatra a beruházás alatt egy villamos fűtésű, műszerezett kemencét szereztek be.

A közlemény szerint a dolgozók új szociális helységeinek – öltözők, mosdók – kialakítására és egy konténerrendszer telepítésére is sor került a projektben. A termékfejlesztést egy külső tanácsadó cég segítette, míg a Fireplace Kft. egy kollégája elektronikus ügyintézési alapok képzésen vett részt.

A társaság fejlesztési projektje a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program Széchenyi 2020 Programban, 317,9 millió forintos európai uniós, feltételesen vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg – közölték.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a csaknem 200 munkavállalót foglalkoztató Fireplace Kft. 2021-ben csaknem 6 milliárd forint nettó árbevétellel zárt az egy évvel korábbi, 4,8 milliárd forinttal szemben. Adózott eredménye 63 millió forintra nőtt a 2020-as 15 millió forintról.