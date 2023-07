Pénzügyminisztérium: Az Országgyűlés elfogadta a 2024-es költségvetést

Háborús időkben védelmi költségvetés készült, ami megvédi az ország biztonságát, a családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjakat és a rezsicsökkentést – összegezte a jövő évi költségvetés parlamenti jóváhagyása alkalmából kiadott pénteki közleményében a Pénzügyminisztérium (PM).

A 2024-es költségvetésben több forrás jut a védelmi kiadásokra, így megerősödik a Honvédelmi Alap. Megújul a családtámogatási rendszer, megmaradnak a családi adókedvezmények és biztosítottak a Rezsivédelmi Alap forrásai is – sorolta a PM.

A kormány a nyugdíjasoknak tett ígéretéhez híven, háborús időkben is megőrzi a nyugdíjak értékét, biztosítja az inflációkövető nyugdíjemelést és garantálja a már teljes egészében visszaépített és megemelt 13. havi nyugdíj folyósítását.

Az elhúzódó háború közvetlen szomszédságában az ország fizikai biztonságának megőrzése mindennél fontosabb.

Ezért a kormány kiemelt célként a Honvédelmi Alap megerősítésén keresztül megteremti a honvédelmi fejlesztések forrásait, valamint megerősíti hazánk fizikai biztonságát. A közel 1310 milliárd forintos alapnak köszönhetően a honvédelemre fordított kiadások 2024-ben meghaladják a GDP 2 százalékát – erősítette meg a PM.

A minisztérium közleménye hangsúlyozta: „a kormány legfontosabb prioritása, hogy hazánk a háborús időkben is elkerülje a gazdasági visszaesést, a növekedés folytatódjon és megvédjük a 2010 óta létrehozott 1 millió új munkahelyet. A gazdasági növekedés mértéke 2024-ben, várhatóan 4 százalékos lehet”.

Kapcsolódó tartalom

A kormány fenntartja azt a célját, hogy megőrzi az ország pénzügyi stabilitását és egyensúlyát, így 2024-ben 2,9 százalékos GDP-arányos hiánycéllal és az államadósság 66,7 százalékra való csökkentésével számol. A brüsszeli szankciók miatt megugrott infláció mértékét az év végére egyszámjegyűre, majd 2024-ben éves szinten 6 százalékra csökkentik.

2024-ben is megmarad a Rezsivédelmi Alap, aminek célja, hogy védelmet nyújtson a kiszámíthatatlan világpiaci energiaárak emelkedésével szemben, ezáltal biztosítva a magyar családok és vállalatok anyagi biztonságát és energiaellátását. A Rezsivédelmi Alap forrásai 2024-ben meghaladják az 1340 milliárd forintot.

A nemzeti kormány gyakorlatához híven 2024-ben a legtöbb ágazat több forrásból gazdálkodhat, mint a megelőző évben.

A kormány háborús időkben is megvédi a családtámogatásokat, a családi adórendszert, a családi adókedvezményeket, és a nyugdíjak vásárlóértékét. Jelentősen több forrás jut az oktatás és az egészségügy fejlesztésére, valamint a béremelések forrásai is rendelkezésre állnak a büdzsében. Az inflációkövető nyugdíjemelés, és a 2022-ben visszaépített és megemelt 13. havi nyugdíj forrásai is biztosítottak.

Így a nyugdíjakra és a nyugdíjszerű ellátásokra fordítható költségvetési források összege több mint 6540 milliárd forintra emelkedik jövőre, ami a költségvetés legnagyobb tétele – emelte ki a PM. Az Országgyűlés a 2024-es költségvetést 121 igen és 44 nem szavazattal elfogadta – rögzítette a pénzügyi tárca közleménye.