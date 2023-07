Nyomoz a NAV Karácsony Gergely kampányfinanszírozási botrányában

Elrendelték a nyomozást a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalom zavaros finanszírozása ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügy előzménye, hogy egy titkosszolgálati jelentés szerint a mozgalom számlájára a főpolgármester egyik párttársa, Perjés Gábor fizetett be több részletben a félmilliárd forintot, ám a jórészt euróban és fontban érkezett pénz eredetéről semmit nem tudni.

Eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Karácsony Gergelyhez köthető 99 Mozgalom ügyében – értesült a Magyar Nemzet. Az ügyben Tényi István tett feljelentést költségvetési csalás gyanújával.

Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén 2023. június 28-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mint azt a hirado.hu is megírta: nemrég feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ (NIK) új jelentését, amely a baloldalhoz került, homályos eredetű pénzekről szól. A jelentés többek között azt tartalmazza, hogy Karácsony Gergely párbeszédes párttársa, Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között tizenkilenc alkalommal összesen 506 millió forintot fizetett be az általa vezetett és a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára. Öt tranzakció egyébként az ötvenmillió forintot is meghaladta. A befizetések nagyobb része, nagyjából négyötöde valutában történt.

A jelentés szerint összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban.

A főpolgármester azzal védekezett, hogy mikroadományokból jött össze a rendkívüli bevétel. Fontos körülmény, hogy a 99 Mozgalom Egyesület finanszírozta 2021-ben Karácsony Gergely elbukott előválasztási kampányát. Az sem mellékes körülmény, hogy Perjés a mozgalom inaktívvá válása után közel egy évvel is jelentős, többmilliós tételeket fizetett be a 99 Mozgalom számlájára.

A hirado.hu korábban beszámolt Perjés Gábor szakmai múltjáról és anyagi helyzetéről, s a bemutatott adatokból kizárható, hogy a politikus a saját vagyonából állta volna a félmilliárdos költségeket. Erre jutott Tényi István is, aki feljelentést tett a NAV-nál, mert szerinte felmerülhet a költségvetési csalás gyanúja.

Közben az Origo arról írt, hogy pénzmosás is állhat Karácsony Gergelyék félmilliárd forintos kampánypénze mögött, amelynek eredetére a mai napig képtelen hitelt érdemlő magyarázatot adni a főpolgármester.

A lap emlékeztetett, ha valaki tízmillió forint feletti készpénzt akar befizetni a számlájára, dokumentummal is igazolnia kell, hogy honnan van a pénz. Természetesen arról, hogy Perjés Gábor esetlegesen milyen dokumentumokkal igazolta a pénz forrását, nyilatkozott-e kiemelt közszereplői mivoltáról, az esetleges hatósági eljárások adhatnak majd pontosabb információkat – írta a cikk szerzője, aki szerint lehetséges, hogy Perjés a banknak megmutatta − kénytelen volt megmutatni −, hogy az adományok pontosan kitől/kiktől származnak, és most abban bízik, hogy ezt az adatot védi a banktitok.

Karácsony Gergely egyébként tegnap a mozgalom finanszírozási botrányával összefüggésben az Indexnek határozottan állította, nem lát benne jogszerűségi problémát, persze azt gyorsan hozzátette, hogy számít vizsgálatokra.

„Nyilván lesznek vizsgálatok, halleluja, legyenek!” – mondta Budapest első embere.

A főpolgármester azt is mondta, nem tudja, kiktől kapta azt a bizonyos félmilliárd forintnyi támogatást, mivel az mikroadományokból gyűlt össze. Arra a kérdésre, hogy elhiszi-e, hogy anonim módon összegyűlhet ötszázmillió forint, úgy felelt: „Csak így gyűlhet össze.” Szerinte az eurófizetések is gazdag magyar emberektől származnak, amiket „nagy ládikákba” dobtak be. Megemlítette azt is, hogy Perjés Gábor a kampányrendezvényeken összegyűjtött pénzt fizette be, ami szerinte teljesen jogszerűen zajlott. Karácsony azt is állította, hogy az „adománygyűjtő rendezvényeken” azért nem vett részt, mert nem is akarta tudni, hogy ki az, aki pénzügyileg támogatta – olvasható a Magyar Nemzetben.