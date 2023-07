Komfortosabbá és biztonságosabbá válhat a Duna menti kerékpárút észak-budai része

Elkészültek az engedélyezési tervek, komfortosabbá és biztonságosabbá válhatnak a Duna menti kerékpárút I., II. és III. kerületi szakaszai – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Mint írták, a fejlesztés célja, hogy Budapest egyik legforgalmasabb kerékpáros-útvonalán biztonságosabban és gyorsabban lehessen haladni, úgy, hogy a sétálókkal, gyalogosokkal kevesebb legyen a konfliktus. A fejlesztés segíti, hogy még többen válasszák a kerékpárt munkába és iskolába járáshoz, vagy szabadidős céllal a belváros és Óbuda-Békásmegyer, valamint a környező települések között. A tervezést a BKK bonyolítja le, azt a Fővárosi Önkormányzat és az állam közösen finanszírozza – tájékoztattak.

A projekt során korszerűbb lesz és részben új nyomvonalon, a Dunához közelebb épül meg a békásmegyeri Barát-patak és a Lánchíd közötti, több mint tizenhárom kilométer hosszúságú út. A tervezett útvonal az északi városhatárnál közvetlenül kapcsolódik a három éve átadott, Békásmegyer és Szentendre közötti EuroVelo 6 kerékpárúthoz – melynek budapesti szakasza az egyik legforgalmasabb a Fővárosban – délen pedig a Lánchíd-felújítás keretében megújuló gyalogos és kerékpáros-aluljárón át a Duna menti kerékpárút déli részéhez csatlakozik – ismertették.

A tervezett fejlesztések egyszerre szolgálhatják a budapestiek, az agglomerációban élők és a régióba érkező turisták, kirándulók érdekeit. A főváros egyik legszebb területét érintik a Duna-parton, ahol a korszerűsítés után a kerékpárral közlekedők és a gyalogosok is biztonságosabb környezetben élvezhetik a kilátást.

A BKK beszámolója szerint a tervezéskor fontos szempont volt, hogy turisztikai, rekreációs és napi közlekedési célra egyaránt alkalmasak legyenek a létesítmények. A tervezett megoldások között szerepel új kerékpárút és sétány építése, a meglévő kerékpárút burkolatának szélesítése, felújítása, útbaigazító táblarendszer kialakítása, valamint a csomópontok biztonságosabbá tétele – sorolták.

Közleményükben beszámoltak arról is, hogy a tervezési és kivitelezési feladatok fele-fele arányban kormányzati és fővárosi forrásból valósulnak meg, a tervek az engedélyezési eljárások lefolytatása után, várhatóan 2024 elején lesznek készen. Ezt követően a munka egy közbeszerzés útján kiválasztott kivitelező bevonásával azonnal megkezdhető.

A tervezett beruházás részleteit ismertetve többek között arról tájékoztatott a BKK, hogy kerékpáros-pihenő épül az Újpesti vasúti híd környezetében, Óbudán a kerékpáros-útvonal a Duna közelébe kerül, a volt gázgyári terület mentén elválasztott gyalog- és kerékpárút jön létre, kiépül a kerékpárút a H-híd és a Szent XXIII. János pápa park között, a parkban kerékpáros-pihenőt is kialakítanak, a rakparti út mentén, illetve a Margit hídig tartó szakaszon felújítják és kiszélesítik a kerékpárutat, annak teljes szakaszán közvilágítás lesz, és a biztonságos kerékpározás érdekében a Csalogány utcai villamoskereszteződést is átépítik.

Közölték azt is, hogy az új nyomvonalak kiépülésével a mai, Árpád fejedelem úti, illetve Óbuda Főtér környéki kerékpáros-útvonalak nem szűnnek meg, és a Római-part megújítását szolgáló közösségi tervezés figyelembe veszi az úgynevezett EuroVelo útvonalat is, ezen projektek összehangolása jelenleg is folyik.

Az egész Európát behálózó kerékpáros-útvonal észak-pesti szakaszának az engedélyezési tervei már ugyancsak elkészültek, emellett az engedélyeztetés elindult a Budapest–Balaton-kerékpárút fővárosi szakaszán is, mely két ponton is csatlakozik majd az EuroVelo 6 Duna-menti dél-budai szakaszához – tájékoztattak.

A BKK ismertetése szerint a Fővárosi Önkormányzattal szorosan együttműködve igyekeznek megteremteni annak a feltételét, hogy a közlekedők a számukra legmegfelelőbb közlekedési eszközt válasszák, tekintettel arra, hogy az autót felváltó lehetőségek haszna nemcsak társadalmi, hanem környezeti is, hiszen ezzel csökken a zaj- és a légszennyezettség, javul a levegő minősége, élhetőbbé válnak a zsúfolt fővárosi útszakaszok.

A Főváros közlekedési fejlesztéseit összefoglaló „Budapesti Mobilitási Terv 2030” a közösségi, a kerékpáros- és a gyalogosközlekedés előtérbe helyezését tűzi ki célul, hogy Budapest élhetőbb, még inkább ember- és környezetbarát legyen – olvasható a BKK közleményében.

A kiemelt kép illusztráció.