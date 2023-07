Eurostat: Már több mint négymillió ukrán állampolgár kapott ideiglenes védelmi státuszt az EU-ban

Az uniós hivatal közlése szerint a háború elől Ukrajnából elmenekültek továbbra is csökkenő számban regisztrálnak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak.

A jelentés szerint a háború kezdete óta az Ukrajnából érkező menekülteknek Németország biztosította a legtöbb (1 111 590) ilyen jogállást, ami a tagországokban kiadott összes menedékes státusz 28 százalékát tette ki. Németországot Lengyelország (991 375; 25 százalék), majd Csehország (340 090; 8 százalék) követte.

🛂 On 31 May 2023, over 4 million non-EU citizens who fled 🇺🇦 Ukraine had temporary protection statuses in EU countries.

Main countries hosting were:

🇩🇪 Germany (1 111 590 people; 28% of the total)

🇵🇱 Poland (991 375; 25%)

🇨🇿 Czechia (340 090; 8%)

👉

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 7, 2023