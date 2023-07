Államtitkár: Az egri modell alapul szolgál a magyar pedagógusképzés megújításához

Rugalmasabb képzés, gyakorlati fókusz, elköteleződés a jövő iránt: ezen a három pilléren nyugszik az egri pedagógusképzés, amelynek modellje alapul szolgál a magyar pedagógusképzés megújításához – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára pénteken Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oklevélátadó díszünnepségén.

Hankó Balázs kiemelte: a honi pedagógusképzésben létezik egy „egri modell”, amelyből tanulni kell. Alapja az értékek megőrzése és továbbörökítése, ezek kiemelt feladatai az egyházi fenntartású felsőoktatási intézményeknek, különösen egy olyan világban, amelyben a mesterséges intelligenciáról és számos más kihívásról beszélhetünk – tette hozzá.

Egerben tudják: az intelligenciához lélek is kell.

Az itteni képzés mindemellett a gyakorlatra fókuszál, amihez a főegyházmegye mint intézményfenntartó ideális feltételeket biztosít, és felismerve a jövő szempontjából a pedagógusképzés jelentőségét, egyedi ösztöndíjjal, támogatással is segíti az ebben résztvevőket – húzta alá.

Érték továbbá az egyetem nemzetközi hallgatók iránti nyitottsága éppúgy, mint a térségi szerepéhez fűződő felelősségtudata – jegyezte meg az államtitkár emlékeztetve: a közel 250 éves egri felsőoktatásról a pedagógusképzés jut legtöbbek eszébe. Ma, amikor több mint ezer diplomát ad ki az intézmény, ennek közel 40 százaléka ehhez, a fontos szakterülethez kapcsolódik – mondta.

Szavai szerint az egri modell alapja a magyar pedagógusképzés megújításának is, mellyel szélesebbé és rugalmasabbá tehető e képzési irány. Az új szemlélet része nyitni a szakképzési centrumok felé, hogy a térség pedagógusképző egyetemeivel együttműködve alakítsák át és erősítsék meg az óvodapedagógus képzést, hasonlóan a műszaki és természettudományi területeken már működő modellhez – közölte.

Ennek köszönhetően a felsőoktatásba 76 százalékkal többen jelentkeztek idén a szakképzésből, míg összességében 67 százalékkal többen, 14 ezren választották a pedagógusképzést Magyarországon, közülük minden tizedik jelentkező az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet – tájékoztatott Hankó Balázs.

Egerben megduplázódott az óvodapedagógus képzést választók száma, tanárnak, tanítónak pedig 30 százalékkal többen jelentkeztek, ami a jó pedagógus utánpótlásra is reményt ad

– jegyezte meg.

Kitért arra is, hogy az új rendszerben lehetőség nyílik az óvodapedagógusok számára 2 év további képzést elvégezve tanítói oklevél megszerzésére. Egerben is látszik, hogy a 2-3 féléves, már meglévő alap- és mesterdiplomákkal tanári végzettséget kínáló képzéseknek nem csupán jelene, de jövője is van, ezért ezek megerősítése is cél egyetemi gyakorlati képzőközpontok fókuszba helyezésével – fogalmazott.