KIM: Folytatódnak a nemzetközi egyetemi kutatások és mobilitási programok

Valótlanoknak nevezte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) azokat a sajtóban megjelent állításokat, amelyek szerint az egyetemeknek a nyár közepéig meg kellene újítaniuk a lejáró Erasmus-szerződéseiket.

A KIM csütörtökön az MTI-vel azt közölte: „a kormány vállalta, hogy Brüsszel minden jogalapot nélkülöző diszkriminatív döntésével szemben megvédi a magyar diákokat és kutatókat”.

Az Európai Bizottság hétfőn kihirdetett „Európai Egyetemek” kezdeményezéssel kapcsolatos döntése nem a diákok-oktatók mobilitására vonatkozik, hanem az egyetemek más, Erasmus-kereteken belüli oktatási együttműködésére – hangsúlyozták.

Hozzátették:

a magyar kormány a vállalásának megfelelően minden egyetemnek biztosítja azokat a forrásokat, melyek segítségével társult tagként az oktatási együttműködésben részt vehetnek.

„Valótlanok azok a sajtóban megjelent találgatások, hogy az egyetemeknek nyár közepéig meg kellene újítaniuk a lejáró Erasmus-szerződéseiket. A mobilitási programokkal kapcsolatban a megállapodások aláírásának határideje ez év november vége” – írták.

Kitértek arra: az sem felel meg a valóságnak hogy az Európai Unió Bírósága elutasította a Debreceni Egyetem szerződéskötések megújítását tiltó uniós határozat felfüggesztése iránti kérését. A bíróság csupán az egyetem ideiglenes intézkedés iránti kérelmét utasította el, amely nem befolyásolja az ügy elbírálását, csupán előzetes döntés meghozatalára nem került sor az ügy érdemi vizsgálata nélkül.

„A magyar kormány nem hagyja, hogy Brüsszel versenyhátrányt okozzon a magyar kutatóknak, diákoknak” – emelték ki. Rámutattak arra: a kormány biztosítja a jövőben is a szükséges forrásokat a programokhoz, legyen szó Erasmusról, Horizontról, vagy a COST (European Cooperation in Science and Technology – Európai Együttműködés a Tudományos és Műszaki Kutatások Területén) programról.

Ennek érdekében az idén 5 milliárd forintos kutatási támogatási alapot hozott létre a közvetlen uniós kutatási támogatások fedezetére,

és ha szükséges ezt a későbbiekben bővíti.

A jövő év június végéig biztosítottak az Erasmus+ mobilitási programjai, és a jövő évi költségvetés is fedezetet biztosít szükség esetén ennek folytatására. Ezzel nemcsak a magyar kutatók, diákok érdekeit védi, hanem az Európai Unió alapításának eredeti értékeit is szolgálja – áll a KIM közleményében.

A kiemelt kép illusztráció.