Dömötör Csaba: A 2024-es büdzsé biztosítja a rezsitámogatást, az ország, a családok, a nyugdíjasok és a munkahelyek védelmét

A kormány a jövő évi költségvetésben továbbra is biztosítani akarja a rezsitámogatást, valamint az ország, a családok, a nyugdíjasok és a munkahelyek védelmét – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön közzétett videójában.

Dömötör Csaba a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, hogy az Országgyűlés pénteken szavaz a jövő évi költségvetésről. Azt mondta, egy olyan költségvetést fogadhat el a parlament, amely „tekintettel van arra, hogy elhúzódik a háború, és egész Európa évtizedek óta nem látott energiaár-emelkedésekkel és inflációval szembesül”.

„Nem mi okoztuk a háborút, de mi viseljük a következményeit. Ilyen körülmények között ez a költségvetés nem lehet más, mint védelmi költségvetés” – fogalmazott a politikus.

Dömötör Csaba különösen fontosnak nevezte, hogy a gazdasági válság idején megőrizzék azokat a munkahelyeket, amelyeket az elmúlt években létrehoztak.

A mostani kormányzás alatt 12-ről 4 százalék alá csökkent a munkanélküliség, s a kormány azt szeretné, ha ez alacsonyan is maradna.

Fontos körülménynek nevezte azt is, hogy Brüsszelből újra arra tettek javaslatot, hogy a kormány törölje el a hatósági energiaárakat, vagyis a rezsitámogatást. „Mi ezt nem akarjuk, ez elfogadhatatlan, változatlanul fenntartjuk, ezért a szükséges forrásokat pedig leginkább a nagy cégektől beszedett extraprofitadó biztosítja majd” – emelte ki Dömötör Csaba.

Kiemelt cél a családok védelme is, ezért a költségvetés továbbra is 3300 milliárd forintot fordít majd a családtámogatásokra; megmaradnak a családi adókedvezmények, a falusi csok összege emelkedik, a városi csok helyett pedig új támogatási programot dolgoznak ki,

növekszik a babaváró támogatás összege, ami továbbra is elérhető lesz a 30 év alatti nőknek, és nyitva hagyják a lehetőséget a 30 és 40 év közötti várandós nőknek is

– sorolta az államtitkár.

Úgy folytatta, hogy miközben a megugró energiaszámlák 4000 milliárdos plusz kiadást okoztak az országnak, így is több forrás jut számos kiemelt területre: védelmi célokra 400 milliárddal, egészségügyre 419 milliárddal, oktatásra pedig 634 milliárd forinttal több jut majd, mint az idei évben.

Hozzátette: az oktatás esetében ez azt jelenti, hogy majdnem 2000 milliárddal költenek majd többet, mint kormányzásuk kezdetén, 2010-ben. Közölte azt is, hogy tavaly a gazdaság minden nehézség ellenére több mint 4 százalékkal erősödött. „Azon leszünk, hogy az idei évben és jövőre is növekedő pályán maradjon. A 2024-es költségvetés ezt is szolgálja” – hangsúlyozta Dömötör Csaba.