Államtitkár: A kormány kiemelten kezeli a vasútfejlesztést

A kormány kiemelten kezeli a vasútfejlesztést, mert Magyarország megkerülhetetlen tényező e tekintetben a régióban – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) Zrt. központi vasutasnapi ünnepségén csütörtökön Sopronban.

Nagy Bálint kiemelte: „hiszünk abban, hogy a vasúti személy- és áruszállításnak óriási jövője van, és abban is, hogy ez a legkörnyezetbarátabb, legfenntarthatóbb szállítási mód” itthon és az országok között is. Az orosz-ukrán háború és az energiaválság próbára teszi ezt a szektort is, de a kormány elkötelezett a vasút irányába – fűzte hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy

a GYSEV egy több mint 150 éves történelemmel rendelkező vállalat, amely egyszerre jelképezi a hagyomány mellett a modern jövőt.

Az új technológiák alkalmazását, a mindenre kiterjedő fejlesztéseket, az értékesítés megkönnyítését, a járműpark és az épületek karbantartását, valamint a járműbeszerzés időbeliségét kritikus fontosságúnak nevezte Nagy Bálint ahhoz, hogy a GYSEV a nyugat-dunántúli és a kelet-ausztriai régió közlekedési szektorának meghatározó szereplője legyen.

A cég meghatározó szerepet tölt be az ország közlekedésében – tette hozzá. Nagy Bálint beszélt arról is, hogy a vasutasnapon az egész ország vasutasai ünnepelnek, az ország pedig a vasutasokat ünnepli. Szakmai életük hivatás és szolgálat, hasonlóan a katonákhoz, a rendőrökhöz, a mentőkhöz vagy a tűzoltókhoz.

Hozzátette: a vasutas közösség mindennapjait a precizitás, a csapatmunka és a sikerekben való hit szövi át. Perényi János, a GYSEV Zrt. igazgatóságának elnöke arról beszélt, hogy a másfél évszázados múlttal rendelkező vállalat egy unikális kapcsot jelent Magyarország és Ausztria között, amit mindenképpen meg kell őrizni, és a lehetőségekhez képest tovább fejleszteni.

Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója az elmúlt egy év fejlesztéseiről elmondta, hogy egyebek mellett korszerűsítették a fertőszentmiklósi, a porpáci és a répcelaki vasútállomásokat.

Felújították a soproni állomást, amelynek kapacitásbővítési tervei elkészültek és jelenleg az irányítótornyot újítják meg. Szentgotthárdon szintén megújul az állomás épülete.

Hozzátette: a közelmúltban adták át a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonalon az európai vonatbefolyásoló rendszert, amely révén a tranzit tehervonatok megállás nélkül tudnak haladni, a személyszállítás pedig biztonságosabbá vált.

A további fejlesztési elképzelések között szerepel egyebek mellett a gördülőállomány megújítása a magasabb minőségű szolgáltatás megvalósítása érdekében – mondta. A GYSEV Zrt. 73. vasutasnapi ünnepségén elnöki és vezérigazgatói kitüntetéseket és dicséreteket is kiosztottak a munkavállalók között.