Agrárminisztérium: Új lendületet kapnak az agrárkapcsolatok Malajziával

Kereskedelmi, növénynemesítései, oktatási és tudományos szinten is szorosabbra kell fűzni a magyar és a maláj kapcsolatokat – mondta az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint Nagy István, aki Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabuval, Malajzia mezőgazdasági és élelmezésbiztonsági miniszterével egyeztetett.

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, Malajzia fontos partnere Magyarországnak, ezért törekedni fognak arra, hogy a jövőben is gyümölcsöző legyen a kapcsolat az ázsiai országgal. A két állam között nagy távolság van, de a problémák közösek, amikre együttes megoldásokat kell találni. A miniszter példaként említette a globális éghajlatváltozást, ami a biztonságos élelmiszer-ellátást központi kérdéssé teszi.

Nagy István szerint azért kell dolgozni, hogy a gazdasági kapcsolatok megerősödjenek, és a koronavírus-járvány előtti szintre emelkedjenek. A vetőmagtermesztésben Magyarország kiváló pozíciót foglal el világviszonylatban is, itt van ugyanis az egyik legnagyobb génbank, amin keresztül gyakorlati válaszok adhatók a változó klíma jelentette kihívásokra. További lehetőségek rejlenek még a tenyészállat-exportálásában, és a kész termékekben is, mint a sertés-, a marha- vagy a nyúlhús – sorolta.

Ebben az együttműködésben a találkozót követően fontos szerep hárul majd a szakértők munkájára és a regionalizációra is – tette hozzá a közlemény szerint. A miniszter beszélt arról is, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen több maláj diák is ösztöndíjjal tanul. Ők a garancia arra, hogy a politikai és gazdasági kapcsolatok is sikeresek legyenek a két ország között. Ezek a hallgatók ugyanis ismerik egymás kultúráját és működését, a barátságokon keresztül pedig a két ország gazdasága is eredményesebb lesz. De nem csak a hallgatók, hanem a kutatócserében is előre kell lépni, hiszen a szélsőséges időjárás jelentette kihívásokra közös válaszok kellenek.

Az élelmiszer-ellátás biztonsága kulcskérdés, ezért Magyarország új élelmiszer stratégiát alkotott, ami nagyfokú modernizációval és a digitalizációval jár együtt.

A precíziós technológiák a biztonságos élelmezésben kamatoztathatók, Magyarország a tapasztalatait kész megosztani – hangsúlyozta Nagy István.

A tárcavezető aláhúzta: közösen kell dolgozni azért, hogy a két ország közötti export és import megsokszorozódjon. Magyarország olyan kapuja lehet Malajziának, amelyen keresztül a termékeiket eljuttathatják az uniós piacokra is – fogalmazott.

A tárcavezetők a találkozó keretében aláírtak egy szándéknyilatkozatot is a két ország közötti mezőgazdaság területén történő együttműködésről – olvasható a közleményben.

