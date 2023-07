Folyóként hömpölygött a víz a magyar utakon, villámárvizek és viharok pusztítottak

Sok feladatuk volt az elmúlt hetekben a közút munkatársainak. A villámárvizek és vízátfolyások miatt az időjárás csaknem kétszáz helyszínen adott pluszfeladatot a társaságnak. A szakemberek csaknem ötszáz kilométer hosszú útszakaszon dolgoztak a helyreállításon.

Láványosak és meghökkentőek is egyben a közút felvételei, amelyeket az elmúlt hetekben vettek fel azokon a helyszíneken, ahol a csapadék pusztított. Szinte mindenhol szükség volt a gépekre, de volt, ahol csak kézi erővel lehetett megoldani a vízátfolyás okozta károkat.

Csaknem 500 kilométer hosszú szakaszt érintettek a gyorsan lezúduló csapadék miatti vízátfolyások és villámárvizek.

A Magyar Közút szakemberei csaknem 200 helyszínre vonultak ki, ezek főként dombvidékeket érintő települések voltak országszerte.

A villámárvizek akár egy személyautót is képesek elsodorni, és nagyobb károkat is okozhatnak, nemcsak a járműben, hanem a benne ülőkben is.

Sok helyen több napra is korlátozásokat kellett bevezetni a takarítás idejére az utakon. Volt, ahol fát tépett ki az árvíz és sodorta azt a közútra.

„A kollégák főként árok-, padkarendezési és útburkolat-takarítási munkákat végeztek, sok helyen a fellazult talaj miatt fák is kidőltek. Ezek elszállítása mind pluszfeladatot jelentett a szakembereinknek. A legtöbb beavatkozásra a Dunántúlon, illetve az ország északi részén volt szükség. Országos összesítésben elmondható, hogy a munkálatok több tízmillió forintba kerültek” – fogalmazott Pécsi Norbert, a Magyar Közút kommunikációs vezetője.

Bár mostanra a hírek szerint a munkákat sikerült befejezni, az autósoknak továbbra is ajánlott indulás előtt tájékozódni az Útinform.hu-n.

Kiemelt kép: Drónnal készült felvételen az áradás miatt elárasztott utcák Ecsegen (Fotó: MTI/Komka Péter)