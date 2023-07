Ezért ne használjunk nyáron szintetikus parfümöt tartalmazó bőrápolókat

Az UV-indextől is függ a fényvédelem hatékonysága, ezért szintetikus parfümöt ne használjunk a bőrünkön, mert „barnább foltocska” alakulhat ki miatta. Sőt, lehet, hogy a bőrszínünkhöz kiválasztott fényvédő feleannyi védelmet sem jelent, ha magas az UV index!

Gőzerővel tombol a nyár, elindult a vízparti nyaralások szezonja és ezzel együtt a napégések száma is arányosan megnő. Pedig egy kis körültekintéssel elkerülhetjük, hogy a bőrünk komolyabb károsodásokat szenvedjen.

Sokan gondolják, hogy nincs már mit mondani az UV-sugarak veszélyeiről és a fényvédők használatáról. A bőrgyógyász szerint azonban még ma is sok tévhit él az emberek fejében a napozással és annak bőrre gyakorolt hatásával kapcsolatban.

A fényvédők között két nagy csoportot különíthetünk el: a fizikai fényvédőkét, amelyek ásványi pigmentekkel védenek, és a kémiai fényvédőkét, amelyek olyan molekulák, amelyek két-háromfelé törnek a napfény erős kvantumai hatására, mélyen beszívódnak a bőrbe és így óvják meg őket. Utóbbi azonban könnyen okozhat több kárt, mint hasznot!

„Sajnos az a baj, hogy a kémiai fényvédők erős, aktív, nagy energiájú szabadgyökökké alakulnak és mélyrétegi károsodásokat okozhatnak a bőrben. A biokozmetikumoknak ellenben nincs semmiféle ilyen kockázata, ezért érdemes kerülni a kémiai anyagokat, helyettük inkább az ásványi fényvédőket ajánlom” – árulta el Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, a BIOLA biokozmetikumok cégalapító ügyvezetője.

Gyerekeknek bőrgyógyászatilag tesztelt terméket válasszunk

A szakember szerint egyáltalán nem idejétmúlt az a gyakorlat, hogy a gyerekekre érdemes egy hosszú ujjú, vékony anyagból készült inget vagy pamutpólót adni a nagyon napsütéses időszakokban.

„Az is nagyon fontos, hogy a nyaralás első napjaiban egy erősebb fizikai fényvédőt használjunk a gyerekeken. 40-50-es faktorral kezdjünk, este, zuhanyzás után pedig napozás utáni nyugtató balzsammal kenjük be őket. A felnőtteknek 20-as vagy 30-as faktorral ajánlott kezdeni a nyarat, amíg a bőrük fehérebb és nem olyan „napedzett”, mint nyár végén. Arra is ügyeljünk, hogy a termék, amit használunk, vízlepergető-e, ugyanis, ha nem, úszás, fürdés után mindenképp újra be kell kenni magunkat. A vízlepergető krémek azonban fürdés alatt akár negyven percig is megőrzik a fényvédelemnek legalább a felét, ezért vízparti nyaralások alkalmával mindenképpen ez ajánlott. Arra is figyeljünk, hogy főleg a gyerekeknek olyan terméket válasszunk, amely „bőrgyógyászatilag tesztelt” – hívta fel rá a figyelmet a biológus.

A bio termékek azért is kínálnak remek alternatívát nyáron, mert nemcsak a fényvédelemben adnak hathatós segítséget, de mentesek az erőteljes kemikáliáktól, és az alkalmazott színezőanyagok, illatanyagok/parfümök is természetesek.

„A bio fényvédők nem nano-méretű szemcséket tartalmaznak, hanem olyan 100-130 nanométer méretű szemcséket. Szerencsés, ha természetes anyagokkal színezett a termék, hiszen 20-as faktor fölött már nagyon fehér krémet kapnánk egyébként. Mi feketemálnát, céklát vagy vasoxid tartalmú pigmenteket alkalmazunk a termékeinknél. A bio-termékek előnye, hogy biológiailag aktív hatóanyagokat tartalmaznak nagy mennyiségben.”

Nyáron mindenképpen érdemes olyan gyógynövényekből álló bio-termékeket választanunk, amelyek ilyenkor a legjobbat adnak, legkíméletesebb ápolást, regenerálást nyújtanak a bőrünknek.

„Nagyon hatékony gyógynövény az orvosi somkóró, a kamilla vagy fekete kömény, a kurkuma kivonata, a kakaóvaj, az aloe, bíbor kasvirág és a homoktövis kivonata. Nagyon fontos, hogy olyan antioxidánsok legyenek a fényvédőkben, amelyek az öregedési folyamatoktól óvják a bőrt, ilyen például a cink-oxid” – tette hozzá Dr. Gyovai Viola.

A szakember azt is kifejtette, hogy a fényvédelem nemcsak attól függ, mekkora SPF-érték van feltüntetve egy-egy terméken, de nagyban befolyásolja a nap UV-sugárzásának hullámhossz tartománya is.

„Nagyon fontos, hogy ha az UV-index 5 feletti, a fényvédők fele annyit sem érnek. Arra kell gondolni, hogy amellett, hogy 11 és 14 óra között nem ajánlott a napon tartózkodni, ha hosszabb időt töltenénk a napon, nagyon magas UV érték esetén az SPF-érték a felét vagy a harmadát éri a védelemben. Ilyenkor mindig válasszunk jóval erősebb fényvédelmet nyújtó terméket, mint általában” – tette hozzá Dr.

Gyovai Viola, aki azt is elárulta, miért nem ajánlott szintetikus parfümöt vagy ilyen kivonatot tartalmazó készítményt magunkra kenni nyáron.

„Érdemes főleg gyerekek esetében egy kis testápolót vagy kézkrémet a kicsik arcára, vállára, hátára kenni, és csak utána apró, lapogató mozdulatokkal vigyük fel az ásványi, fizikai fényvédő krémet, hogy ne szívja be a bőrük hamar a védőkrémet. A felnőttek esetében arra érdemes figyelni, hogy a parfümök használatát kerüljük, amikor napra megyünk, mert ha szintetikus parfümöt viszünk fel a bőrre, és ott éri nap, könnyebben alakul ki pigmentációs zavar a bőrön. Ha mindenképpen szeretnénk nyáron is parfümöt, vagy illóolajas terméket használni, érdemes természetes anyagokkal illatosított készítményt választani.”

