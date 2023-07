Egy ideig maradnak a zivatarok, hamarosan berobban a nyár – mutatjuk, mikor jön a kánikula

Szombattól berobban a nyár, jövő héten 35 fok fölé is mehet a hőmérséklet – számolt be oldalán az Időkép.

Péntekig még velünk maradnak a záporok, zivatarok, ugyanis továbbra is nedves, labilis levegő határozza meg a Kárpát-medence időjárását. Kivételesen hétvégére javul majd meg az idő, ami most annyit jelent, hogy szombaton és vasárnap is többnyire napos, száraz idő várható;

szombaton 26-31, vasárnap 28-33 fokkal.

Egy szó, mint száz: aki teheti, ezt a hétvégét töltse a strandon vagy a vízparton. Persze árnyékban. Sok naptejjel.

Kapcsolódó tartalom

Az UV-sugárzás ugyanis nem fog kímélni bennünket, 11 és 16 óra között akár az extrém szintet is elérheti majd, nagyon könnyen leéghetünk. Figyeljünk hát oda bőrünk védelmére és fogyasszunk sok folyadékot!

A jövő hét elején sem áll le a felmelegedés, sőt, tovább fokozódik majd:

újra beköszönt a kánikula.

Napról napra melegebb lesz, hétfőn és kedden már 28 és 34 fok közötti csúcsértékekkel számolhatunk, míg szerdán és csütörtökön délen átléphetjük a 35 fokot is.

Forrás: Időkép

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)