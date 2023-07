Új tapas bár nyílt a Duna szomszédságában

Néhány hónappal ezelőtt kellemes meglepetés érte Spanyolország szerelmeseit: új autentikus, spanyol étteremmel bővült a főváros gasztronómiai palettája. Új távlatokban gondolkodott a Continental Group, amikor megálmodta autentikus spanyol éttermüket, a néhány hónapja megnyitott Tapas Fino-t a Belgrád rakpartra. Az ide látogatót nem csupán egy új tapas bár várja, ez sokkal inkább egy életérzés: hangulatos terasz, autentikus dallamok, látvány és ízek, egy darabka az Ibériai-félsziget csodájából.

A májusban megnyitott étterem koncepciója szép kihívás elé állította őket: megmutatni, hogy a mediterrán életérzés és az elegancia nem zárja ki egymást. A budapesti spanyol gasztronómiával foglalkozó helyeken erre nem igazán van példa, épp ezért is különleges, amit nyújtanak. Az enteriőr ugyancsak kuriózumot tartogat: a belső teret egy argentin származású, Barcelonában élő festőművész képei díszítik, a titokzatos női alakok pedig az új koktéllap koncepciójának a részei lesznek. Ez már előrebocsájtja: az elegancia és a mediterrán lazaság különleges ötvözetét kínálja a Tapas Fino.

Mediterrán utazás a konyhában

Az egyik legnagyobb kuriózum a polipsaláta és a vegán padlizsán, de a gambas pil pil (garnélarák, olíva, fokhagyma, fűszerpaprika – az egyszerű, de nagyszerű mediterrán fogások jegyében) ugyancsak csábító és népszerű fogások. A helyen kapható sült szekérgomba egy igazi ízbomba, a gomba mellé kakukkfüves jus, petrezselyem, tojássárgája krém, hagymalekvár és parmezánhab kerül, melyek együtt elképesztő harmóniát alkotnak. Igazi fantasztikus mestermű, tökéletesen példázza Sipos András séf kreatív megoldásait.

Spanyolországból érkeznek az alapanyagok

A konyhában autentikus, a kifinomult konyhaművészet irányába mutató fogások készülnek. Josper-kemencében sül minden húsétel, ahogyan a polip is. Tipikus baszk ételek kerülnek a tányérra, például a sashal paradicsomos alappal, olívával, kapribogyóval. A kétféle patatas bravas is ínycsiklandóan csábító, a klasszikus mellett egy modernebb verzió is készült, így jó kontrasztot ad. A feltekert burgonyát Cayenne-borsos, paprikás olívaolajjal kenik meg, majd besütött kápiakrémmel, bazsalikommal, sült paradicsommal, fokhagymakrémmel tálalják. Ugyanolyan, mintha egy barcelonai tengerparti étteremben kértük volna, ez pedig részben annak is köszönhető, hogy a legtöbb alapanyag (a halak, a sajtok, a sonkák) Spanyolországból érkezik. Borok tekintetében már tágabbra tekintünk, vannak francia és magyar borok is, de az italfelhozatal nagyobb része azért autentikus spanyol.

A parkolás sem probléma

Az étteremnek otthont adó Hotel Vision szállodának saját parkólója van a mélygarázsban. A belvárosban nem sok hely büszkélkedhet hasonlóval, így biztosan nem kell idegőrlő félórákat keringenünk éhesen a tömb körül.

Jelenleg szerdától szombatig tart nyitva az étterem, pénteken és szombaton élőzenével, spanyol gitárzene és egy gyönyörű hangú énekesnő szórakoztatja a vendégeket.

A kiemelt kép illusztráció: Belgrád rakpart (Fotó: MTI/ Ruzsa István)