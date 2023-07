Elfogadta az Országgyűlés a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényt

A 2024. január elsejétől hatályba lépő új törvény értelmében változik a tanárok jogállása, a követelmények, és a régen várt fizetésemelés első részletét is megkapják a pedagógusok. A jogszabályról Rétvári Bence államtitkár azt mondta: a teljesítmény lesz a legfőbb mérték. Amelyik tanár jobban és többet foglalkozik a gyerekekkel, az jobb fizetést is fog kapni. Kiemelte: ha a baloldal nem akadályozná, hogy megkapjuk az uniós forrásokat, már most is sokkal többet kereshetnének a tanárok. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ötven napra növekszik a pedagógusok szabadsága, és heti fix 24 órájuk lesz, ami a többségnek óraszámcsökkenést jelent.