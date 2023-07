Egyesül a tudás és a tapasztalat: megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a BMW-gyár

Kossa György, az egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke azt mondta, ha két világmárka – a BMW és a DE – találkozik, az erős üzenet az egyetemen tanuló hallgatóknak és a térség polgárainak.

Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója azt mondta, a mostani megállapodás keret és alap a jövőbeli együttműködésben.

