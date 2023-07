Szentkirályi Alexandra: A békét sürgetjük

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, „nem fogjuk hagyni, hogy háborúba sodorjanak” – hangsúlyozta legfrissebb Facebook-videójában hétfőn Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Úgy fogalmazott: a kormány békét és azonnali tűzszünetet sürget, de addig is mindent megtesz annak érdekében, hogy háborús időkben is megvédje az országot, a magyar családokat, a munkahelyeket, a rezsicsökkentett árakat és a nyugdíjasokat.

A háborúpártiak még több szankciót, még több fegyvert és „tőlünk is még több pénzt” akarnak – mondta, hozzátéve: közel 500 napja tart a háború, és „a végét nem látjuk”.

„Minden egyes háborúban eltöltött nap több halottat, még több tragédiát, még több fájdalmat és veszteséget jelent. Több mint tízmillióan menekültek el a háború elől, és sok százezer otthon semmisült meg” – magyarázta, kiemelve: a háború nemcsak a háborúzó országoknak, hanem „Európának és nekünk is egyre nagyobb kárt okoz”.

Szentkirályi Alexandra jelezte: a háború sokaknak pénzügyi és politikai érdeke.

„A háborúpártiak egyre hangosabban támadják Magyarországot, bele akarnak sodorni minket is a háborúba. Odáig is elmennek, hogy külföldről pénzelik a hazai baloldalt, hogy az ő segítségükkel is nyomást gyakoroljanak Magyarországra” – mondta a kormányszóvivő, hozzáfűzve:

„Brüsszel az európaiak pénzét is Ukrajnára költötte, ezzel a csőd szélére sodorták az EU-t, és emiatt most még több pénzt követelnek a tagállamoktól”.

„Eközben Magyarország máig nem kapta meg a neki járó forrásokat, helyette csak „az újabbnál újabb támadást kapjuk a békepárti álláspontunk miatt” – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra. (Fotó: MTI)