Interjút adott az Aszódon meggyilkolt kamaszlányok édesanyja: „Az volt a halálos ítéletük, hogy mellettem kiálltak”

Interjút adott a Kékfénynek az Aszódon meggyilkolt kamaszlányok édesanyja. Mintha amputálták volna a végtagjait, csak még éppen él, roncsolva, szétvágva – ezt mondta magáról Zsuzsanna. Fontos üzenete van.

A tanárnő szerint a férj azért ölte meg a lányokat, mert vele akartak élni. Az Aszódon meggyilkolt kamaszlányok édesanyja szerint voltak előjelek és ő mindegyikről szólt a hatóságoknak, de sehol sem hittek neki. „Ez volt a halálos ítéletük, hogy mellettem kiálltak.”

A születésnapján ölte meg a lányait és ez nem volt véletlen, az Aszódon meggyilkolt gyerekek édesanyja, Lipták Zsuzsanna szerint volt férje a lehető legnagyobb fájdalmat akarta okozni neki.

Egy évvel a tragédia után most először adott interjút a tanárnő, mert tudatni akarja a világgal, hogy mit élt át a gyerekeivel, amikor szabadulni próbáltak a bántalmazó férfitől. A segélykiáltások elvesztek a rendszerben „ők már nem tudják elmondani, ezért vagyok itt.”

Lipták Zsuzsanna a négy évig tartó válás és gyerekelhelyezési per alatt többször tett feljelentést, jelezte, hogy a férje veszélyes, de a hatóságok nem hittek neki.

Törvénysértő mulasztást állítólag egyetlen érintett szakember sem követett el, Zsuzsannát hallgatva mégis az az érzés nyomasztja az embert, hogy sürgős változtatásokra van szükség.

Az például biztos nincsen rendben, hogy egy hónappal ezelőtt, csak a bíró ismerte el először, hogy a gyászoló anyuka is sértettje a bűnügynek, így ő most először tekinthetett bele az iratokba, korábban azt is csak a sajtó találgatásaiból hallhatta, hogy hogyan haltak meg a lányai.

Baltával mészárolta le a gyerekeit

L. Tamás egy baltával és egy késsel mészárolta le a saját kislányait, amikor láthatásra jöttek hozzá. A hatóságok azt mondták, semmi jele nem volt, hogy a jómódú, intelligens gépészmérnök veszélyes lenne a gyerekeire. Csak a felesége, Zsuzsanna látta, hogy valami nagyon sötét dolog él a férfi lelke mélyén.

„Mindig megvolt valami véleménye, hogy kell élnünk, hogy kell a gyerekeket nevelni, milyen egy házasság. És ha jó volt a véleménye, ha nem, ezt maradéktalanul mindig keresztülvitte. Ha én nem egyeztem bele, akkor a hallgatásával büntetett, nem jött haza, nem szólt hozzám, voltak hetek, hónapok, hogy így teltek. És megtört, mindig megtört. Egészen 2018-ig, amikor volt erőm felállni” – Zsuzsanna kevés közösen megtakarított pénzükből és rengeteg hitelből vett egy kis házat egy pest megyei faluban.

Mivel ekkor jogilag még házasok voltak, a hitelfelvételhez kellett a férje aláírása is. A férj azonban csak úgy járult hozzá az ingatlanvásárláshoz, ha a felét az ő nevére íratja. Zsuzsanna jobb híján beleegyezett.

A formailag közös tulajdonú ház nagyban hozzájárult a tragédiához. Zsuzsanna nem gondolta, hogy ekkora jelentősége lesz, hiszen a korábbi családi otthon, ahol a férfi maradt, az aszódi lakás is közös tulajdon volt, fele részt az övé. Azt hitte, békésen élhet két kislányával.

L. Tamás a zaklatás minden eszközét bevetette, hogy megkeserítse felesége és gyerekei életét.

Mivel a felesége háza papíron fele részt az övé volt, rendszeresen, akár az éjszaka közepén is megjelent ott, elvégre a saját ingatlanába akkor megy be az ember, amikor csak akar.

Rájuk törte az ajtót, videózott, papírokat követelt – arra azonban gondosan ügyelt, nehogy megüssön bárkit is. Így aztán Zsuzsanna hiába hívta a rendőröket, az egyenruhások nem fogták fel, hogy milyen helyzettel állnak szemben.

A válóper közben a szokásos csigalassúsággal zajlott a Gödöllői járásbíróságon.

L. Tamás egy kifejezetten gyenge testalkatú ember, aki ugyanakkor magasan képzett értelmiségi. Mindenki bedőlt neki, amikor előadta a hattyú halálát, hogy ő egy szerencsétlen, meggyalázott apuka, akitől a gonosz asszony eltiltja a gyerekeit. Holott a valóságban a gyerekei egyáltalán nem voltak eltiltva tőle – rendszeresen találkoztak vele, és leginkább ők látták, hogy kicsoda valójában.

A férfi, miután látta, hogy büntetlenül terrorizálhatja a családját, aljasságok sorozatát követte el. Volt, hogy a kisebbik gyereket hetekre magánál tartotta, anélkül, hogy megbeszélte volna az anyjával.

Nem írta alá a nagyobb gyerek beiskolázási papírjait, mert ő másik gimnáziumot képzelt el neki. De a csúcspont az volt, hogy nem járult hozzá, hogy kórházban kezeljék a vakbélgyanús Julit, csak mert megtehette.

Zsuzsanna az összes létező hatóságot felkereste, gyámügy, rendőrség, ügyészség, bíróság, hogy jelezze, a férje veszélyes, és ennek egyre durvább jeleit adja.

„Én mindent igyekeztem bejelenteni, elmondani, hogy véget vessünk ezeknek. És azt éreztem, hogy mindenki a szokásos minimumot megteszi. Nem mindenki, a többsége a hatóságoknak. Tehát, hogy még ne lehessen belekötni. De az én esetemben ez kevés volt, hiszen meghalt a két gyerekem”.

L. Tamás teljes joggal érezhette úgy, hogy sikeresen verte át a rendszert, azt csinál, amit csak akar. Valószínűleg egyre jobban és jobban belelovalta magát abba a hitbe, hogy ő egy meggyalázott apa, akinek joga van a bosszúhoz.

fotó: police.hu

Egy elhagyott szovjet laktanya horrorisztikus helyszín. L. Tamás az utolsó évben a gyilkosság előtt rendszeresen ehhez hasonló helyekre vitte a lányait a láthatásokon. Utána durva krimiket nézett a gyerekekkel együtt, és egyre gyakrabban beszélt gyilkosságokról. Aztán az egyik láthatáson el is szólta magát.

„Julika kiment az autójához, és beszélgettek. Julika elmondta, mi volt az iskolában, mint egy kamasz gyerek. Ezzel szemben azt mondta, amikor visszajött, emlékszem most is, teljesen fehér volt, és azt mondta, hogy anya, apa nagyon furcsa. Miközben én az iskoláról beszéltem, ő az autóban azt kezdte el mondani, hogy (…) most már tudja, mi az élete célja. Néha a kezünkbe kell venni az igazságszolgáltatást, és utána apa beszélt egy gyilkosságról, ami balesetnek van álcázva. Ránéztem a lányomra, és azt mondtam, Juli, apa meg fog engem ölni. Ezt éreztem. De hogy a lányaimat, azt nem”.

Zsuzsanna mindezt is jelezte a hatóságoknak – a szokásos eredménnyel.

A Gödöllői Járásbíróságon közben, alig négy év elteltével, a végéhez közeledett a válóper. A bíróság alaposan megvizsgálta az anya beadványait, és felkért egy igazságügyi pszichológus szakértőt, hogy mondjon véleményt. Íme, az eredmény pecsétes papíron: egyik fél sem veszélyezteti a gyerekeket. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a szakértő durván nagyot tévedett, mert L. Tamásban valószínűleg már a tárgyalás alatt megszületett a végzetes terv.

„Az volt az utolsó tárgyalás, akkor a gyerekek mindketten úgy nyilatkoztak, hogy anyánál akarnak maradni. És ez volt a halálos ítéletük… Igen, ez volt a halálos ítéltük, hogy mellettem kiálltak. Úgyhogy én is kiállok mellettük.”

Juli és Timi 2022 május 20-án, pénteken mentek az utolsó láthatásra.

Zsuzsanna azon a hétvégén ünnepelte volna a negyvenhatodik születésnapját. Május 22-én ünnepi vacsorával várta haza a gyerekeket, de nem jöttek. Minden létező segélyhívó számot hívott, beszélt az aszódi és a gyöngyösi rendőrökkel is, de úgy érezte, lerázták. A gyilkosság után emiatt 5 rendőr kapott fegyelmit az ORFK tájékoztatása szerint.

Azért csak fegyelmit, mert ekkor már nem volt mit tenni. L. Tamás már a láthatás első estéjén végzett a gyerekekkel.

Aztán öngyilkos akart lenni, vonat elé ugrott, de valami furcsa véletlen folytán túlélte. A rendőrség csak majdnem egy héttel később fedezte fel, hogy mi történt.

„Csöngettek, majdnem éjszaka volt. És amikor kinyitottam az ajtót, nagyon sok rendőr volt ott, rendőrautó és mentőautó. És nagy csönd. És nem akartam tudni, hogy mit akarnak mondani. És azt mondta az egyik, hogy két női holttestet találtak az aszódi ingatlanban. Én akkor megálltam. Ez így nagyon hivatalos!

És megkérdeztem, hogy az én lányaim? Akkor tudtam, hogy üvöltöttem. Bementem. És ezt máig sem tudom feldolgozni. Nem igaz, hogy ezt bárki fel tudja dolgozni”.

Zsuzsanna egy régi feljelentése a volt férje ellen végre célba ért. A feljelentést még azelőtt tette, hogy értesült volna a gyerekei haláláról. A rendőrség most egy évvel a tragédia után arról értesítette, hogy bűncselekmény hiányában megszüntetik a nyomozást, volt férje gyermekveszélyeztető magatartása miatt. Igen, jól látják, a rendőrség nem talált arra utaló jelet, hogy L Tamás a láthatásokon veszélyeztette volna a gyerekeit.

És igen, ezt a levelet egy évvel azután küldték, hogy L. Tamás baltával lemészárolta a gyerekeit.

Zsuzsanna mindig is idegenkedett a tetoválásoktól, de két kislánya nevét örökre belevésette a csuklójába. Értük, miattuk akar élni – és életben tartani az emléküket.

„Én azt mondtam, hogy kitakarítom a szívem. Láttam, hogy a gyűlölet mire képes, hiszen a férjemet az ellenem táplált gyűlölete vitte ide, az ölésbe. És azt mondtam, hogy én ebből a körből kiszállok. Én nem akarok gyűlöletet vinni magamban. Én nem tudom, hogy hogyan nem bolondultam meg. Imádkoztam nagyon hosszan, teljesen kitakarítottam a szívem, ez az ő lakásuk. És azt érzem, hogy a szeretet mellett nem fér meg a gyűlölet. Vagy gyűlöl valaki, vagy szeret. A kettőt együtt nem lehet.”

Zsuzsanna élete továbbra sem egyszerű. Amikor állást keres, ha megtudják, ki ő, azonnal elzárkóznak tőle – ez minket, az egész társadalmat minősít.

„Egészen addig szimpatikus voltam minden helyen, amíg nem mondtam meg, hogy mi történt. Ugyanis mindig van egy olyan kérdés, hogy és gyerekek? Igen, vannak. A mennyekben, a férjem megölte őket. Innentől a jelenlegi munkahelyemen kívül mindenhonnan elutasítást kaptam” – mondta Zsuzsanna, aki végül egy kis, falusi iskolában talált állást, ahol hosszú évek óta ő az első angoltanár. A gyerekek imádják.