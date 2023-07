Államtitkár: A magyar kormánynak prioritás az anyanyelvi oktatás biztosítása a Kárpát-medencében

A magyar anyanyelvű oktatás biztosítása a Kárpát-medence minden régiójában elsőrangú feladat Magyarország kormánya számára – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Rimaszombatban, ahol beszédet mondott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) XXXI. nyári egyetemének megnyitóján hétfőn.

A II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem nevet viselő rendezvény ünnepélyes megnyitóján, amelyet a református egyház rimaszombati rendezvényközpontjában, a Csillagházban tartottak, Szilágyi Péter történelmi példát felhozva beszélt arról, hogy a magyarság számára a modern kor hajnala óta fontos volt, hogy szakmai és tudományos fejlődését anyanyelvén tudja megvalósítani.

A helyettes államtitkár elmondta: a tudományos fejlődés eléréséhez korábban őseink sokszor külföldre mentek tanulni, hogy megszerzett tudásukat itthon kamatoztathassák, majd a Kárpát-medencében is kiépült az az oktatási rendszer, amely az első lépésektől az egyetemi tanulmányokig képes volt végigkísérni a diákokat.

A politikus példaként említette a peregrinus diákok egyik legismertebb alakját, a 305 éve Rimaszombatban született Hatvani Istvánt, aki – miután több nyugat-európai városban tanult -, nem engedett a leideni, sem pedig a heidelbergi egyetem meghívásának, hanem hazatért a Kárpát-medencébe, és Debrecenben kezdett tanítani. A nemzetpolitikai helyettes államtitkár aláhúzta: a tudás tekintélyt parancsol, a tudás hatalom, s ezért is elsőrangú feladat Magyarország Kormánya számára, hogy

a Kárpát-medencében minden régióban biztosítsa a magyar anyanyelvű oktatás lehetőségét az első lépésektől az egyetemig.

„Őseink példáját, nagy tudósaink akaratát követtük, amikor eszerint cselekedtük” – mutatott rá Szilágyi Péter, hozzátéve: a kiépült rendszer válságállónak bizonyult a világjárvány idején is, most pedig az a cél, hogy ezeket az eredményeket a háborús és szankciós válsággal szemben is meg lehessen őrizni.

„Hogy a magyar iskola minőséget, ne kevesebb, hanem több lehetőséget jelenthessen” – szögezte le. Szilágyi Péter arra is rávilágított, hogy e célkitűzés mentén emelték meg az idén a korábbi 22 500 forintról 100 000 forintra az oktatási-nevelési támogatást, amely a bölcsődétől a felsőoktatásig minden gyermeknek és fiatalnak jár, aki a Kárpát-medence külhoni régióiban magyar anyanyelvű képzésben vesz részt.

Elmondta: a nemzetpolitika tematikus éveinek sorában az idén a „gondoskodó nemzet évét” hirdették meg, s ennek az az üzenete, hogy a nemzeti összetartozás olyan stratégiai cél és eredmény, amelyet a nehéz időkben sem hagynak elenyészni.

„Továbbra is gondoskodunk közösségeinkről: a magyar szervezetekről, iskolákról, egyházakról és vállalkozókról egyaránt” – szögezte le Szilágyi Péter.

Kiemelt kép: Szilágyi Péter. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)