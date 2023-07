Államtitkár: A migránsgettók létrehozása a magyar emberek akaratának és a magyar alkotmánynak is ellentmond

A migránsgettók létrehozása a magyar emberek akaratának és a magyar alkotmánynak is ellentmond. Erről beszélt a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Kovács Zoltán azt mondta: nemzeti konzultáció, népszavazás és alkotmánymódosítás is teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy a nagy migrációs központok létrehozására irányuló európai bizottsági terv ellenkezik a magyar emberek szándékával, és tételesen ellentmond a magyar alkotmányos berendezkedésnek. Hozzátette: a magyar kormány továbbra is határozottan kiáll korábbi álláspontja mellett, és ellenzi a migránsok szétosztását – hangzott el az M1 Híradójában.

Kovács Zoltán: A migránsgettók létrehozása a magyar emberek akaratának és a magyar Alkotmánynak is ellentmond A buszpályaudvar melletti park Belgrádban a migránsválság kezdete óta az illegális bevándorlók egyik legfontosabb állomása. A legtöbben innen folytatják útjukat az Európai Unió határai felé. A környék az elmúlt évek során sosem ürült ki teljesen. Folyamatosan érkeztek ide kisebb-nagyobb csoportok, a helyzet pedig még most is változatlan. A park padjai, és a füves területek is tele vannak migránsokkal. „Magyarország felé tervezem folytatni az utamat. Hallottam, hogy nagyon nehéz a határon való átjutás, de én akkor is megpróbálom” – jelentette ki egy magát marokkóinak valló férfi. Szerbiába idén több mint 36 ezer illegális bevándorló érkezett. Valamennyien Nyugat Európába tartanak, így a magyar határon szeretnének átszökni. Nincs könnyű dolguk, hazánk nem csak kerítéssel, hanem rendőrökkel is védi az ország határát. A bejutás így szinte lehetetlen. De nem volt ez mindig így. Az M1 híradójában bemutatott felvételeken jól látszik, hogy 2015-ben hogyan néztek ki Magyarország határai, több százezer ember vonult át rajta. Megteltek az utak és az autópályák is. Valamennyien – minden okmány nélkül – vonatokkal akartak továbbutazni Németországba. A kialakult káosz miatt végül le kellett állítani a nemzetközi forgalmat. A keleti pályaudvar környéke migránsok táborhelyévé vált. Az aluljáróban mindenhol sátrak és hálózsákok hevertek és rendszeressé váltak a tüntetések is. Kapcsolódó tartalom Magyar Nemzet: „Allah akbar!”-t kiáltoznak a migránsok, akik felforgatják Franciaországot Több mint 1300 embert vettek őrizetbe Franciaországban szombaton éjjel, a társadalmi nyugtalanság ötödik napján. Több millió ember jutott be akkor illegálisan Nyugat Európába. Brüsszelben most mégis a 2015-ös javaslatok kerültek újra az asztalra. Vagyis a kötelező betelepítési kvóta kérdése – erről a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára beszélt a Kossuth Rádióban. Európai Bizottság döntése szerint ugyanis most ismét migránsgettókat vagyis: városnyi méretű táborokat kellene létrehozni a déli határon. Magyarországnak itt kellene ellátni a migránsokat, amíg a menedékkérelmüket el nem bírálják, ha pedig az elbírálás 12 hét alatt nem fejeződik be, az ott tartózkodókat tovább kellene engedni az országba. Kovács Zoltán leszögezte: a migránsgettók létrehozása a magyar emberek akaratának és a magyar alkotmánynak is ellentmond. „Magyarország kormányának nem csak politikai szándéka és feladata az, hogy ellenálljon ennek a nyomásnak, amelyik továbbra is ahogy erre már utaltunk: menedzselni, igazgatni akarja a migrációt ahelyett, hogy megállítaná, hanem a magyar emberektől kapott megkérdőjelezhetetlen feladata ellenállni ennek” – fogalmazott Kovács Zoltán államtitkár. „A kötelező kvóta alapján, Magyarországnak körülbelül 30 ezer migránst kellene befogadnia” – erről a miniszterelnök belbiztonsági fő tanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi Gyrögy hozzátette: a magyar álláspont szerint nem lehet szó az Európai Unióban a migránsok kvóták szerinti elosztásáról, különösen a kötelező kvótákról. Kapcsolódó tartalom Bakondi György: Nem lehet szó a migránsok kvóták szerinti elosztásáról Bakondi György hangsúlyozta: ez helytelen megközelítés, és mindent meg fognak tenni azért, hogy ez az elgondolás ne váljon jogszabállyá, kötelezettséggé. „Ha azt gondoljuk, hogy azok az emberek, akik most tűzharcot folytatnak a szerb határon egymással, és fegyverrel meg botokkal, kövekkel fenyegetik a magyar határőrizeti erőket, hogy ők ha majd belépnek, akkor egyszer csak politikai menekültté válnak. És ebből valami fajta haszon származna az európai emberek szempontjából, azok szerintem súlyosan tévednek” – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György hozzátette: elfogadhatatlan az is, hogy hazánknak egy brüsszeli központból mondják meg, hány embert kell befogadnia és eltartania. A megoldás az, hogy a határon csak az léphet be, akit a túloldalon már ellenőriztek.