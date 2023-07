Késleltetett bosszú

Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból még hosszú évekre előre nem fog egyértelmű diagnózist adni a művelet sikerességét, avagy sikertelenségét tekintve. Maga a tény, hogy így vagy úgy három miniszterelnök pozíciójába került a kilépés, illetve, hogy milyen szoros eredménnyel zárult a hattyúdalt megelőző népszavazás, mind azt borítékolták, hogy a Brexit utáni időszak egészen bizonyosan nem fog nyugalmas időszakot hozni a szigetországiak életébe.

Akkor sem hozott volna, ha nem lett volna Covid és háború. De volt és van. Hogy azok az erők pedig, akik vesztesei vagy kárvallottjai voltak a kilépésnek mikor és milyen lobbierőket megmozgatva fognak kellemetlenkedni, ellehetetleníteni vagy adott esetben selyemzsinórt küldeni a Brexit arcainak és szürke eminenciásainak, az csak idő kérdése volt.

Ha létezik a fent nevezett Brexit-arc, az maga Nigel Farage. Az EP-ből még szellemes és érzelmektől sem mentes, komoly retorikai bravúrokkal tarkított beszédei, euroszkepticizmusa révén ismertté vált 59 éves politikus/műsorvezető most a nyilvánosság elé állt, és nyomós oka volt rá. Kiállt maga miatt, és kiállt azok miatt a politikusok, hivatalnokok és újságírók érdekében, akik köztudottan a Brexitet erőltették. Ugyanis olyasmi történt vele, és korábban másokkal, amivel csakis a nyilvánossághoz lehet fordulni.

Jelenlegi médiamunkáltatója a GB News kamerái előtt elmondta, hogy annál a banknál, amelyiknél 1980 óta van folyószámlája, és a ’90-es évek óta üzleti számlája, a tisztviselő telefonon tájékoztatta, hogy kereskedelmi okokra hivatkozva megszüntetik Farage számláját. Bővebb tájékoztatást nem kapott. Onnantól kezdett politikai bosszúra gyanakodni, amikor további hét (!) bank utasította el kérelmét, hogy átvezethesse számláit hozzájuk. Aztán megtudta, hogy létezik egy kategória az elbírálásokkor, melynek neve PEP (Person Exposed Political), ami politikailag érintett személynek fordítható, és ironikus módon éppen egy EU-s jogszabály implementálása következtében került a brit jogba, azon belül a banki szférába. Érthetően erre gyanakszik, de kötik az ebet a karóhoz.

A jelenlegi háborús krízist felhasználva korábban azzal vádolta meg Farage-t a walesi munkáspárti Chris Bryant, hogy félmillió fontot tett zsebre egyenesen Putyintól. Továbbá lejárató cikkek jelentek meg róla, miszerint a Brexit-referendum éjjelén a vezetésével shortolni próbálták a fontot. Nigel Farage mindkét vádat visszautasítja. Viszont így a napnál is világosabb lett számára, hogy PEP lett.

Ahogyan Farage is észrevételezi a videójában, azzal a körülménnyel, hogy konkrétan nem rendelkezik bankszámlával odahaza, sem debit-, sem hitelkártyával, gyakorlatilag ő és családja megszűnt létezni. A 80 évvel ezelőtti Németországhoz és Szovjetunióhoz hasonlítja a jelenlegi Egyesült Királyságot, de leginkább a mai Kínához. Amikor először hallatta néhány hete a hangját, mintha megijedt volna a bank, és újra kapott egy hívást tőlük, amiben „engedékenyebbnek” bizonyult az ügyintéző. Ugyan még most is ragaszkodik hozza a cég, hogy semmi politikai szál nincs a döntés mögött, és kereskedelmi jellegű a mellőzöttség, de egye fene, mégis lehet privát számlája egy másik társbankjuknál, ha szeretné, üzleti azonban továbbra sem. Értik, ugye? A bank kegyet gyakorol egy vélelmezhetően vétlen ügyfelével szemben. 2023 Angliájában meg lehet tenni ezt egy ügyféllel? Bárkivel?

Képzeljük csak el, hogy amennyiben egy pénzintézet „be van kötve” egy politikai tömörüléshez vagy ami manapság még veszélyesebb, egy gazdasági lobbicsoporthoz, akkor bárkinek a számláját azonnal meg lehet a jövőben szüntetni a mágikus „kereskedelmi” indokkal! Ne legyünk naivak! Nigel Farage nem keres rosszul, ne higgyük, hogy „futottak még” ügyfele volt a pénzintézetnek. A boszorkányüldözés egy ideje tart, és folytatódni is fog tovább. Ehhez nem kell manapság börtön. Sokkal szofisztikáltabb eszközökkel tudják a ma emberének megkeseríteni az életét, olyannyira, hogy Nigel Farage, bár híréhez méltón küzdelmet ígért, de komolyan elgondolkozott azon, hogy további életét is a szigetországban képzelje-e el. Ha pedig családjával együtt lelépne, elégedetten dőlhetnének hátra azok, akik meg akartak szabadulni egy EU-kritikus, konzervatív hangtól. Egy hangadó hangtól.

