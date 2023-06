Újabb autósokat sarcoló döntést hoztak Karácsonyék

Július elsejétől, szombattól a kelenföldi P+R parkolók őrzött, fizetős várakozóhelyként működnek a továbbiakban a Fővárosi Közgyűlés korábbi döntése értelmében.

Reggel 6 és este 10 óra között alkalmanként 350 forintért lehet igénybe venni a P+R parkolókat, éjszaka – azaz 22 órától reggel 6 óráig – 105 forint/óra ellenében lehet parkolni – tudatta az üzemeltető Budapest Közút az MTI-vel.

Mint írták, a díjfizetés bevezetésével ezen parkolók teljes egészében P+R funkciót tudnak majd betölteni, megszűnhet a hosszú távú, nem P+R jellegű parkolás jelensége, és könnyebb lesz parkolóhelyhez jutni.

Az Őrmező P1, P2, valamint az Etele tér P1, P2 parkolók a 4-es metró beruházása keretében létesültek a Kelenföldi pályaudvar térségében, összesen 1453 várakozóhellyel. A projektet az Európai Unió támogatta, melynek feltétele az volt, hogy a parkolók öt éven át térítésmentesen üzemeljenek. A fenntartási időszak a négy P+R parkolóra vonatkozóan 2017. november 18-án kezdődött és 2022. november 17-ig tartott, ezt követően megszűntek a megkötések a díjszedés lehetőségével kapcsolatban.

A kelenföldi P+R parkolók 0-24 óráig üzemelnek az év minden napján, tehát hétvégén és ünnepnapokon is díjfizetés ellenében lesznek használhatók nappal és éjszaka egyaránt.

A parkolókban hagyott járművek biztonságáról kamerarendszer gondoskodik.

Budapest Közút közölte azt is, hogy az éjszakai díjfizetést a többi fővárosi tulajdonú, az általuk üzemeltetett jelenleg is fizetős P+R parkolóban (Köki Terminál, Kőbánya-Kispest, Hűvösvölgy P1, Örs vezért tere, Pillangó utca, Újpest-Városkapu) is bevezetik július elsejétől.