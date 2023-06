Félelem és reszketés a köztéri vécében – Halálos tréfa, vagy eggyel több ok arra, hogy a főváros örökre kitiltsa az autókat?

„Kukucskálni kell, hogy jön-e bármilyen autó, és ha éppen rosszkor kukucskálsz, akkor halott vagy!” – így kommentálta egy videós, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros az autós forgalmat zavaró köztéri vécéket helyezett ki nemrég a rakparton.

Új köztéri vécéket helyezett forgalomba a főváros a pesti rakparton, az illemhelyek használatához ugyanis szó szerint az autós forgalom sűrűjébe kell kerülni: a vécéket a szűk járdára állították, ezért nyitáskor az ajtók belógnak az úttestre.

„Kukucskálni kell, hogy jön-e bármilyen autó, és ha éppen rosszkor kukucskálsz, akkor halott vagy!” – fejtette ki valaki egy TikTokra feltöltött videóban „öngyilkos osztag vécéknek” titulálva az illemhelyeket.

A videó alatt néhány komment arra hívta fel a figyelmet, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros új innovatív intézkedése valójában akkor nyeri el értelmét, amikor hétvégén autómentes a rakpart.

Hiába keresnek azonban a rakparton ücsörgők a kihelyezett vécék helyett alternatív megoldást hétköznapokon, van egy másik probléma is: az illemhelyek ettől még elfoglalják a szűk járdát, így aki ott akar gyalog áthaladni, muszáj lelépnie az úttestre az autók közé – ahogy ezt egy másik videóban bemutatta a Metropol munkatársa.



A lap szerint az életével játszik, aki használni szeretné „Karácsony halálbudiját”. Igaz, a videóból az is kiderül, hogy nem lehetetlen bejutni az illemhelyekbe (és utána élve elhagyni azokat), de nem is ajánlott.

A nyilvános vécék abszurd környezetbe helyezésének egyébként nagy hagyománya van az ugratással foglalkozó műsorszámokban. Népszerű csíny volt például, amikor a gyanútlan vécéhasználók a helyiségből kilépve egy nagyvállalat feszült hangulatú tárgyalására toppantak be, amin nem látták szívesen a „betolakodókat”, vagy szembetalálták magukat személyesen Darth Vader nagyúrral és néhány rohamosztagossal. Igaz, a rakparti „halálbudi” viccnek túlságosan halálos, bár panglossi logika szerint ez eggyel több ok is lehet arra, hogy az autókat örökre kitiltsák a rakpartról.

A „halálbudik” egyébként azóta közönséges vécékké változtak, ugyanis korábbi helyükről átszállították őket oda, ahova a józan ész szabályai szerint már elsőre kellett volna kerülniük: az úttest másik oldalára, közvetlenül a Dunára néző padok mellé, ahol bőven van hely az illemhelyek biztonságos használatához.

Mint az köztudott, Budapest egy másik pontján is kellemetlenül járhatunk a főváros által kihelyezett köztéri vécékkel. A Blaha Lujza téri illemhelyek, amelyekkel Budapest főpolgármestere büszkén szelfizett átadásukkor, már meg is hibásodtak: hiába dobtak pénzt bele, az ajtó nem nyílt. Az igazság kedvéért hozzá kell tenni, bár bizonyos helyzetekben ez is lehet súlyos gond, de legalább nem végzetes.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester a nemrégiben átadott nyilvános vécével a Blaha Lujza téren (Forrás: Facebook)