Varga Judit: Összefogásra van szükség a diplomáciában a béke megteremtése érdekében

Összefogásra van szükség a diplomáciában a béke megteremtése érdekében – hangsúlyozta az igazságügyi miniszter csütörtökön a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Varga Judit a Nők a diplomáciában címmel megrendezett panelbeszélgetést megnyitó beszédében kiemelte, hogy nem szabad megkérdőjelezni a biológia és a természet szabályait.

Az emberiséget úgy hozták létre, hogy az férfiakból és nőkből áll, és nem szabad megkérdőjelezni a biológia és a természet szabályait – mondta.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy

fontos téma a nők szerepe a politikában és a diplomáciában, és erről beszélni is kell, de alapvetően úgy látja, nincs különbség férfiak és nők között, esetleg más-más eszközöket használnak tevékenységük során.

Személyes történetét felidézve elmondta, ő maga sem azért lépett politikai pályára, hogy úgy általában a nők szerepét erősítse a közéletben, hanem úgy érezte, van tennivalója, és emellett történetesen nő. A miniszter megjegyezte, hogy a női kvótákról is hasonló a véleménye, mint például a kifejezetten nők számára kijelölt parkolókról, ahol nagyobb, szélesebb beállóhelyeket alakítanak ki.

Varga Judit elmondta, sok tapasztalatot szerzett azon a téren, hogy milyen a politika világában nőnek lenni, rálátása lett erre a kérdésre miniszterként, illetve a jövőben is beleláthat ebbe, amikor új perspektívák nyílnak előtte az európai politikában.

Úgy értékelte, jó a helyzet abból a szempontból, hogy a nők mennyire tudnak szerepet játszani a politikában. Felidézte, legutóbbi strasbourgi látogatásán például arra lett figyelmes, hogy a protokollfotókon szinte csak nők szerepelnek, és már-már felmerült a kérdés: hol vannak a férfiak?

Varga Judit a rendezvény témája kapcsán kiemelte azt is, hogy Magyarországnak női államfője van Novák Katalin személyében, aki háromgyermekes anyaként tölti be hivatalát. Felidézte továbbá azt is, hogy a koronavírus-világjárvány idején hozott magyar kormányzati intézkedések kialakításakor milyen fontos meglátásaik voltak a női politikusoknak, akiket az anyai tapasztalataik is segítettek annak kidolgozásában, hogyan lehet az új helyzethez alkalmazkodni.

A július 31-vel távozó igazságügyi miniszter beszédét békefelhívással zárta, és hangsúlyozta, hogy összefogásra van szükség a diplomáciában a béke megteremtése érdekében.